Cyberpunk 2077: Xbox One-Controller in limitierter Auflage sieht “echt geil” aus

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

Trotz der anhaltenden Coronavirus-Pandemie, die zu Verzögerungen und Abbrüchen bei Videospielen, Filmen und anderen Unterhaltungsformen aller Art geführt hat, plant CD Projekt Red nach wie vor eine Veröffentlichung für Cyberpunk 2077 im September. Damit nicht genug hat Amazon einen Xbox One-Controller in limitierter Auflage vorgestellt, allerdings auch gleich wieder offline genommen.



Laut der Auflistung des Controllers von Microsoft basieren die abgenutzten weiß-schwarzen Metallic-Platten, die vom Design her zusammengeschustert zu sein scheinen, “auf dem Cyberpunk-Kultcharakter Johnny Silverhand”, der von Keanu Reeves in der kommenden Videospiel-Adaption eines Tabletop-Boards gespielt wird. Das Gerät in limitierter Auflage verfügt außerdem über eine 3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse und ist mit der Xbox-Zubehör-App kompatibel, um die Tastenbelegung anzupassen.

Derzeit ist kein Preis für das Cyberpunk 2077-Zubehör bei Amazon aufgeführt. Die Produktbeschreibung bestätigt jedoch, dass der Controller Bluetooth-kompatibel ist und daher mit PCs, Tablets, Laptops und Mobilgeräten verwendet werden kann, die das Windows 10-Betriebssystem verwenden.

Entwickler bleibt dabei: Cyberpunk 2077 erscheint am 17. September

Cyberpunk 2077 hat im Laufe seiner Entwicklung einige verschiedene Verbindungsprodukte herausgebracht. Eine der ersten großen Werbeaktionen war eine gelb-schwarze Nvidia Geforce RTX 2080 Ti-Grafikkarte, die über besondere Ereignisse ausgegeben wurde, da keine der 77 produzierten Karten zum Kauf angeboten wurde.

Zu diesem Zeitpunkt ist das dystopische Open-World-Rollenspiel “in vollständiger Form” und wurde zur Bewertung eingereicht, um die Veröffentlichung im September vorzubereiten.

Sobald das Spiel in den Regalen ist, wird CD Projekt Red auch an DLC ähnlich wie The Witcher 3 arbeiten, sodass Fans des Entwicklers und seiner Spiele hoffentlich erwarten können, dass dieser lang erwartete Titel am Ende seines Lebens viel Inhalt hat. Man hat versprochen das Spiel genauso – oder sogar noch mehr, nach dem Release, zu unterstützen, wie Geralts Abenteuer.

Cyberpunk 2077 befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll am 17. September 2020 für PC, PS4, Stadia und Xbox One veröffentlicht werden. Wann der limitierte Xbox One-Controller bei uns erhältlich sein wird ist fraglich. Derzeit listet Amazon Deutschland den Controller nicht.