Wichtiger Schritt – Cyberpunk 2077 erreicht wichtigen Meilenstein in der Entwicklung

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 wird derzeit noch am neuen Release-Termin am 17. September veröffentlicht. Das Spiel sollte diesen Monat ursprünglich veröffentlicht werden, hat sich jedoch verzögert, da das Studio mehr Zeit zum Testen und Beheben von Fehlern benötigt. Der Leiter von CD Projekt Red, Adam Badowski, veröffentlichte kürzlich ein Update über den Fortschritt von Cyberpunk 2077. Der Entwickler freute sich bekannt zu geben, dass das Spiel nun von der überwiegenden Mehrheit der Bewertungsgremien weltweit überprüft wurde.

Im Moment hat CD Projekt RED die offizielle Bewertung von Cyberpunk 2077 noch nicht veröffentlicht, aber es ist erwähnenswert, dass CD Projekt RED das Action-Rollenspiel am 11. März, also vor ungefähr fünf Wochen, zum ersten Mal zur Bewertung eingereicht hat. In Bezug auf den Status der Entwicklung von Cyberpunk 2077 selbst versicherte Badowski den Fans, dass das Team trotz der weltweiten Pandemie immer noch daran arbeitet, Fehler zu beseitigen und das Spiel zu testen. Badowsiki bemerkte, dass Cyberpunk 2077 “mit jedem Tag besser und besser aussieht!”

Very happy to share some progress on this — Cyberpunk 2077 has already been rated by the vast majority of rating boards around the world. https://t.co/gwUXYOXpyb — Adam Badowski (@AdamBadowski) April 9, 2020

In den Wochen seit Beginn der Pandemie haben sich einige Videospiele, die im April und Mai veröffentlicht werden sollen, auf unbestimmte Zeit verzögert. Einige bemerkenswerte Titel, die verschoben wurden, sind The Last of Us 2 und Iron Man VR. Was Cyberpunk 2077 betrifft, so scheint CD Projekt RED weiterhin zuversichtlich zu sein, dass das Team das Spiel rechtzeitig zur Veröffentlichung im September liefern kann, zumal die Entwickler von CD Projekt RED sicher von zu Hause aus an dem Spiel arbeiten.

Cyberpunk 2077 Release: Massiver Support auch nach dem 17. September

In einem kürzlich durchgeführten Investorenaufruf enthüllte CD Projekt RED, wie Cyberpunk 2077 nach dem Start unterstützt werden soll. Obwohl die Entwickler ihre Pläne nicht spezifizierten, gab das Team bekannt, dass das Action-Rollenspiel mindestens die gleiche Menge an DLC erhalten wird wie The Witcher 3: Wild Hunt. Dies bedeutet, dass der Titel zwei oder mehr größere DLC-Erweiterungen und unzählige zusätzliche kleine Inhalte wie Quests, Waffen, Rüstungen und viele andere Erweiterungen bekommen wird.

Das Spiel stellt eine Serie ein. Jene Serie der letzten großen AAA-Games für die aktuelle Konsolen-Generation. Quasi das große Finale der Ära PlayStation 4 und Xbox One. Allerdings wird es dank des Abwärts-Programms beider Konsolen auch auf den neuen Konsolen, PlayStation 5 und Xbox Series X, spielbar sein, wie der Entwickler bereits erklärte. Allerdings wird es noch keine Verbesserungen beinhalten. Die “optischen” Verbesserungen sollen dann 2021 für die nächste Generation folgen.

Cyberpunk 2077 wird am 17. September 2020 für PC, PS4, Stadia und Xbox One gestartet. Das Buch, “The World of Cyberpunk 2077”, erscheint am 16. Juni 2020. Ihr könnt es bei Amazon.de vorbestellen.

Quelle: Twitter