Cyberpunk 2077 hat in den letzten Tagen einige Schlagzeilen gemacht. Gestern auf der Gamescom kündigte Google an, dass CD Projekt RED sein mit Spannung erwartetes Open-World-RPG für Stadia bringen wird. Live-Gameplay-Demonstrationen dazu werden auch der anwesenden Öffentlichkeit gezeigt. Alles in allem gibt es heute jede Menge Cyberpunk.

Hier ist noch ein bisschen mehr. CD Projekt RED hat die Website des Spiels aktualisiert und eine Reihe neuer Screenshots in 4K-Auflösung für das Spiel hochgeladen. Einige von ihnen zeigen Gameplay, während andere verschiedene Sehenswürdigkeiten und Menschen in Nighty City zeigen – alle sehen scharf und beeindruckend aus.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April nächsten Jahres für PS4, Xbox One, PC und Stadia.