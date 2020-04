Cyberpunk 2077: Neue Infos erst nach der PS5- und Xbox-Präsentation?

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt Red

Wichtige und große Cyberpunk 2077-News könnten im Juni kommen, wie bekannt gegeben wurde. CD Projekt RED hat bereits viele Informationen über das Spiel veröffentlicht, aber dies könnte die größere Ankündigung sein, die die Fans erwartet haben.

In einem Artikel bestätigt IGN, das ein “Summer of Gaming”-Event anstelle der abgesagten E3 2020 angekündigt wurde und das der Entwickler aus Polen Teil des Programms sein wird. Die Veröffentlichung besagt, dass “CD Projekt Red Cyberpunk 2077 im Juni zur Show bringen wird”, bestätigt aber nicht, wie das Spiel vorgestellt wird. Summer of Gaming bietet Publisher-Präsentationen, Entwicklerinterviews und Gameplay. Doch diese findet nach dem Mai statt. Immerhin sollen in diesem Monat die beiden Next-Generation-Konsolen ausführlich von Microsoft und Sony vorgestellt werden. Das dabei Cyberpunk 2077 nicht dabei wäre?

Cyberpunk 2077: Wie funktioniert das Gameplay?

Das, was die meisten Cyberpunk 2077–Fans sehen wollen, ist das neue Gameplay. Fans konnten aus einem Q&A-Video, das der Entwickler letztes Jahr gepostet hat, ein Video des Gameplays aus der Ego-Perspektive sehen. Doch die Fans möchten mehr davon sehen, als eine Minute. Wie sehen die Gebiete in Night City aus? Wie funktioniert das Loot-System? Einfach solche Dinge. Trotzdem ist es erstaunlich, wenn man sich dieses kurze Video ansieht:

Die Aufregung der Fans wird die nächste Zeit, bis zum Release – und darüber hinaus, nicht abklingen. Erst kürzlich haben wir über das brasilanische Rating-Board berichtet, dass eine Altersfreigabe veröffentlicht hat. Eigentlich nichts besonderes, aber es gibt einige Details frei, die wir bisher noch nicht gewusst haben. Das Spiel scheint keine Scheu vor Gewalt, Dirty-Talk, Nacktheit und Blut zu haben. Das bestätigt unsere Annahme, dass Cyberpunk 2077 sehr grobkörning, roh und real sein wird. Deshalb würden wir alle gerne etwas mehr Gameplay-Material sehen.

Summer of Gaming: Die kleine E3?

Die Veranstaltung könnte den Fans auch die Möglichkeit geben, einige ihrer anderen großen Cyberpunk 2077-Fragen zu beantworten. CD Projekt RED hat bisher nur das Loot-System gehänselt und bestätigt, dass es verschiedene Dinge gibt, die Spieler finden, abholen und verwenden können. In Trailern ging es jedoch hauptsächlich um die Geschichte und um NPCs wie Johnny Silverhand, der von Keanu Reeves gespielt wird. Es ist schön wenn sich die Hollywood-Stars im Spiel tummeln, aber es gibt auch andere (wichtigere) Aspekte.

Es mag unklar sein, was CD Projekt RED auf der Veranstaltung enthüllen wird, aber es ist unwahrscheinlich, dass eine weitere Verzögerung von Cyberpunk 2077 angekündigt wird. Nachdem das Spiel von April auf September verschoben wurde, hat der Entwickler bestätigt, dass das Spiel jetzt poliert wird. Immerhin hat man uns schon mehr DLCs und Erweiterungen versprochen, als für The Witcher 3: Wild Hunt.

Cyberpunk 2077 wird am 17. September 2020 für PC, PS4, Stadia und Xbox One gestartet.