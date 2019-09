Cyberpunk 2077 Multiplayer wird mit der Geschichte verwoben sein

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

CD Projekt Red überraschte die meisten Leute mit der Ankündigung, dass Cyberpunk 2077 nach dem Start einen Multiplayer-Modus erhalten würde. Jetzt hat das Studio ein bisschen mehr über den Multiplayer-Modus verraten. Und warum es eine Weile gedauert hat, ihn zu enthüllen – der Cyberpunk 2077 Multiplayer.



Der Modus selbst wurde 2013 von CD Projekt Red-Geschäftsführer Adam Badowski erstmals angedeutet. Das Studio blieb jedoch die meiste Zeit in der Entwicklung des Spiels in Bezug auf das Feature ruhig. Es stellte sich heraus, dass dies daran lag, dass das Studio zunächst eine beträchtliche Menge an Nachforschungen anstellte, wie es sich in die Geschichte von Cyberpunk 2077 einfügt, bevor es sich dazu verpflichtet.

Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077 muss zum Singleplayer-Modus passen!

Bei der Tokyo Game Show 2019 diskutierte Leveldesigner Max Pears den Modus in einem Interview mit VCC. Hier erwähnte Pears, dass der Multiplayer-Modus in Cyberpunk 2077 in die Art und Weise, wie CD Projekt Red Spiele entwirft, und in die Betonung von Geschichte und Überlieferung passen muss.

“Ich kann nicht zu viel dazu sagen, weil der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Es geht jedoch darum, sicherzustellen, dass der Mehrspieler-Modus mit der Überlieferung der Welt übereinstimmt und es sich richtig anfühlt”, so Pears. “Es geht darum, sicherzustellen, dass es auch zu uns als Unternehmen passt, da die Story für uns so wichtig ist und dazu passt, wie wir Spiele entwerfen und bereitstellen. Deshalb war es so wichtig, den F & E-Prozess mitzuerleben. Um sicherzustellen, dass wir nicht nur etwas reinwerfen und dass es sich wie ein CD Projekt Red-Multiplayer anfühlt, der unseren Überzeugungen und unserer Designphilosophie entspricht.“

Der Entwickler hat sich im Laufe der Jahre mit Einzelspielerspielen einen Namen gemacht, insbesondere mit der The Witcher-Trilogie, die auf den gleichnamigen Büchern basiert. Das heißt, das Studio hat bereits zuvor Multiplayer-Spiele mit einigen Ausgründungen der The Witcher-Serie, nämlich dem mobilen MOBA The Witcher Battle Arena, und Gwent, dem Witcher-Kartenspiel, gespielt.

Entwicklung des Multiplayer-Modus hat “erst begonnen”

Noch wichtiger ist, dass sich das Quellmaterial von Cyberpunk 2077 im Gegensatz zu The Witcher viel einfacher für den Mehrspielermodus eignet. Das Spiel passt schließlich das klassische Tabletop-RPG Cyberpunk 2020 von Mike Pondsmith an. Die Serie hat keinen Hauptcharakter wie The Witcher‘s Geralt of Rivia, wobei der Spielercharakter “V” des Spiels viel stärker vom Spieler geprägt wird. Ober auch auch jemals seine eigene NETFLIX-Serie erhalten wird, wie Geralt?

Natürlich ist CD Projekt Red immer noch ein Entwickler-Studio, das sich im Laufe der Jahre mehr auf Singleplayer konzentriert hat. Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer noch Mitarbeiter eingestellt werden, die im Mehrspielermodus arbeiten.

“Wir haben noch Arbeit vor uns und stellen ein, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute für den Job finden”, erklärte Pears.

In Kombination mit der Tatsache, dass CD Projekt Red anscheinend erst im Juni 2018 mit der Erforschung des Multiplayer-Modus des Spiels begonnen hat, sollte dies erklären, warum Cyberpunk 2077 beim Start nicht mit dem Multiplayer-Modus ausgeliefert wird – es wird irgendwann ein (kostenloser) Download-Content erscheinen. Das Studio arbeitet nicht nur an etwas, auf das es sich vorher nicht wirklich konzentriert hat, sondern es tut auch sein Bestes, um einen Modus zu liefern, der in Bezug auf das Bauen und die Story der Welt immer noch seinem hohen Standard entspricht. Gut so!

Kein Qualitätsverlust beim Singleplayer-Modus

In Anbetracht dessen könnten einige befürchten, dass die Arbeit im Mehrspielermodus die Qualität des Einzelspielermodus von Cyberpunk 2077 beeinträchtigen könnte. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Pears versicherte den Fans, dass das Studio immer noch daran arbeitete, das Einzelspieler-Erlebnis zu liefern, für das es bekannt geworden ist.

“Das Hauptaugenmerk liegt derzeit noch auf Einzelspielern und wir sorgen dafür, dass die Menschen verstehen, dass diese Welt mehr als groß genug für Einzelspieler ist”, sagte er, um besorgte Fans zu trösten.

Wir werden sehen, wann wir den Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077 wirklich spielen werden. Die Singleplayer-Erfahrung gibt es ab Mitte April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bis dahin werden wir sicherlich neue Erkenntnisse zum Multiplayer-Modus erhalten!