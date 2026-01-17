Steam-Sales 2026 enthüllt: Diese Termine solltest du dir jetzt schon merken

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Wenn du PC spielst, kennst du dieses Gefühl nur zu gut. Du öffnest Steam, willst eigentlich nur kurz etwas nachsehen und schließt den Store mit fünf neuen Games auf der Wunschliste und einem noch größeren Backlog. Genau dafür sind die legendären Steam-Sales verantwortlich. Und für 2026 steht jetzt fest: Es wird nicht besser. Oder schlimmer. Je nachdem, wie man es sieht.
Valve hat offiziell den kompletten Event- und Sale-Kalender für 2026 veröffentlicht. Und damit bekommen PC-Spieler endlich Klarheit, wann sich Geduld lohnt und wann das Warten endgültig zwecklos ist.
Alle großen Steam-Events und Sales 2026 im Überblick
In einem Beitrag auf der offiziellen Steam-Community-Seite hat Valve alle großen Events für das kommende Jahr bestätigt. Der Zeitraum reicht bis in den Januar 2027 hinein. Wer also clever plant, kann gezielt sparen und genau dann zuschlagen, wenn die Rabatte am tiefsten sind.
Valve bleibt seinem bekannten Rhythmus treu. Für dich bedeutet das mehrere große Rabattphasen und gleich drei Steam Next Fests:
|Event
|Zeitraum
|Hinweis
|Festival der Detektivspiele
|12. bis 19. Januar
|Festival der Brettspiele
|26. Januar bis 02. Februar
|Festival der Tastaturspiele
|05.bis 09. Februar
|Spotlight-Event
|Festival der PvP-Spiele
|09. bis 16. Februar
|Festival der Pferdespiele
|19. bis 23. Februar
|Spotlight-Event
|Steam-Spielevorschau (Februar)
|23. Februar bis 2. März
|Festival der Tower-Defense-Spiele
|09. bis 16. März
|Steam-Frühlingsaktion 2026
|19. bis 26. März
|Saisonale Aktion
|Festival der Haushaltsspiele
|30. März bis 6. April
|Festival der Wimmelbildspiele
|09. bis 13. April
|Spotlight-Event
|Festival der Mittelalterspiele
|20. bis 27. April
|Festival der Deckbuilding-Spiele
|04. bis 11. Mai
|Festival der Meeresspiele
|18. bis 25. Mai
|Festival der Danmaku-Spiele
|08. bis 15. Juni
|Steam-Spielevorschau (Juni)
|15. bis 22. Juni
|Steam-Sommeraktion 2026
|25. Juni bis 9. Juli
|Saisonale Aktion
|Festival der sozialen Deduktionsspiele
|13. bis 16. Juli
|Festival der Zugspiele
|20. bis 27. Juli
|Festival der Cyberpunk-Spiele
|03. bis 10. August
|Festival der Pins- und Peg-Spiele
|17. bis 20. August
|Festival der PvE-Survival-Crafting-Spiele
|31. August bis 7. September
|Festival der Programmierspiele
|10. bis 14. September
|Festival der gruppenbasierten Rollenspiele
|14. bis 21. September
|Steam-Herbstaktion 2026
|01. bis 08. Oktober
|Saisonale Aktion
|Festival der Kochspiele
|12. bis 19. Oktober
|Steam-Spielevorschau (Oktober)
|19. bis 26. Oktober
|Steam Scream V
|26. Oktober bis 2. November
|Halloween-Event
|Festival der Auto-Battler-Rollenspiele
|16. bis 23. November
|Black-Friday-Aktionen
|Noch offen
|Rabatte im Event-Hub
|Steam-Winteraktion 2026
|17. Dezember bis 04. Januar 2027
|Saisonale Aktion
Damit ist praktisch das gesamte Jahr abgedeckt. Kaum vergeht ein Quartal ohne ein größeres Event, das dein Konto gefährdet.
Warum Steam Next Fest besonders wichtig ist
Auch wenn Steam Next Fest offiziell kein klassischer Sale ist, zählt es für viele zu den wichtigsten Events des Jahres. Hier geht es weniger um Rabatte, sondern um kostenlose Demos von hunderten kommenden PC-Spielen. Dazu kommen Livestreams der Entwickler und Gameplay-Vorstellungen. Gerade im Februar und Juni nutzen viele Spieler diese Events, um herauszufinden, welche Games später wirklich einen Kauf wert sind. Und ganz nebenbei gibt es oft trotzdem reduzierte Preise auf ältere Titel, weil der Traffic explodiert.
Der Steam Summer Sale Ende Juni gilt traditionell als das größte Rabatt-Event des Jahres. Hier fallen nicht nur Indie-Preise, sondern auch große AAA-Games, Service-Games und Dauerbrenner. Viele Spieler sparen gezielt monatelang für genau diese zwei Wochen. Direkt davor liegt das Steam Next Fest im Juni. Zwei Events fast ohne Pause. Für viele der finanzielle Ausnahmezustand des Jahres.
Herbst und Winter als finales Spar-Chaos
Der Autumn Sale im Oktober ist kleiner, aber oft überraschend stark. Gerade Titel, die im Sommer nicht reduziert waren, tauchen hier plötzlich günstiger auf. Und dann kommt der unvermeidliche Winter Sale, der sich bis Anfang Januar 2027 zieht. Für viele ist das der Moment, in dem Gutscheine, Weihnachtsgeld und Selbstkontrolle endgültig kollidieren.
Valve hat mit dem Kalender für 2026 vor allem eines getan: Ehrlich sein. Du weißt jetzt genau, wann du schwach wirst. Ob du die Termine nutzt, um clever zu sparen, oder ob dein Spiele-Stapel trotzdem wächst, liegt bei dir. Aber eines ist sicher: 2026 wird für PC-Spieler wieder ein Jahr voller Deals, Demos und Entscheidungen, die man später nur halb bereut.
