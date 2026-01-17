DailyGame - Gaming Deals - Steam-Sales 2026 enthüllt: Diese Termine solltest du dir jetzt schon merken
Steam-Sales 2026 enthüllt: Diese Termine solltest du dir jetzt schon merken

Valve hat alle großen Steam-Sales für 2026 enthüllt. Sommer-, Herbst- und Winter-Sale plus Next Fest. Hier sind alle Termine.

Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Wenn du PC spielst, kennst du dieses Gefühl nur zu gut. Du öffnest Steam, willst eigentlich nur kurz etwas nachsehen und schließt den Store mit fünf neuen Games auf der Wunschliste und einem noch größeren Backlog. Genau dafür sind die legendären Steam-Sales verantwortlich. Und für 2026 steht jetzt fest: Es wird nicht besser. Oder schlimmer. Je nachdem, wie man es sieht.

Valve hat offiziell den kompletten Event- und Sale-Kalender für 2026 veröffentlicht. Und damit bekommen PC-Spieler endlich Klarheit, wann sich Geduld lohnt und wann das Warten endgültig zwecklos ist.

Alle großen Steam-Events und Sales 2026 im Überblick

In einem Beitrag auf der offiziellen Steam-Community-Seite hat Valve alle großen Events für das kommende Jahr bestätigt. Der Zeitraum reicht bis in den Januar 2027 hinein. Wer also clever plant, kann gezielt sparen und genau dann zuschlagen, wenn die Rabatte am tiefsten sind.

Valve bleibt seinem bekannten Rhythmus treu. Für dich bedeutet das mehrere große Rabattphasen und gleich drei Steam Next Fests:

Event Zeitraum Hinweis
Festival der Detektivspiele 12. bis 19. Januar
Festival der Brettspiele 26. Januar bis 02. Februar
Festival der Tastaturspiele 05.bis 09. Februar Spotlight-Event
Festival der PvP-Spiele 09. bis 16. Februar
Festival der Pferdespiele 19. bis 23. Februar Spotlight-Event
Steam-Spielevorschau (Februar) 23. Februar bis 2. März
Festival der Tower-Defense-Spiele 09. bis 16. März
Steam-Frühlingsaktion 2026 19. bis 26. März Saisonale Aktion
Festival der Haushaltsspiele 30. März bis 6. April
Festival der Wimmelbildspiele 09. bis 13. April Spotlight-Event
Festival der Mittelalterspiele 20. bis 27. April
Festival der Deckbuilding-Spiele 04. bis 11. Mai
Festival der Meeresspiele 18. bis 25. Mai
Festival der Danmaku-Spiele 08. bis 15. Juni
Steam-Spielevorschau (Juni) 15. bis 22. Juni
Steam-Sommeraktion 2026 25. Juni bis 9. Juli Saisonale Aktion
Festival der sozialen Deduktionsspiele 13. bis 16. Juli
Festival der Zugspiele 20. bis 27. Juli
Festival der Cyberpunk-Spiele 03. bis 10. August
Festival der Pins- und Peg-Spiele 17. bis 20. August
Festival der PvE-Survival-Crafting-Spiele 31. August bis 7. September
Festival der Programmierspiele 10. bis 14. September
Festival der gruppenbasierten Rollenspiele 14. bis 21. September
Steam-Herbstaktion 2026 01. bis 08. Oktober Saisonale Aktion
Festival der Kochspiele 12. bis 19. Oktober
Steam-Spielevorschau (Oktober) 19. bis 26. Oktober
Steam Scream V 26. Oktober bis 2. November Halloween-Event
Festival der Auto-Battler-Rollenspiele 16. bis 23. November
Black-Friday-Aktionen Noch offen Rabatte im Event-Hub
Steam-Winteraktion 2026 17. Dezember bis 04. Januar 2027 Saisonale Aktion

Damit ist praktisch das gesamte Jahr abgedeckt. Kaum vergeht ein Quartal ohne ein größeres Event, das dein Konto gefährdet.

Warum Steam Next Fest besonders wichtig ist

Auch wenn Steam Next Fest offiziell kein klassischer Sale ist, zählt es für viele zu den wichtigsten Events des Jahres. Hier geht es weniger um Rabatte, sondern um kostenlose Demos von hunderten kommenden PC-Spielen. Dazu kommen Livestreams der Entwickler und Gameplay-Vorstellungen. Gerade im Februar und Juni nutzen viele Spieler diese Events, um herauszufinden, welche Games später wirklich einen Kauf wert sind. Und ganz nebenbei gibt es oft trotzdem reduzierte Preise auf ältere Titel, weil der Traffic explodiert.

Der Steam Summer Sale Ende Juni gilt traditionell als das größte Rabatt-Event des Jahres. Hier fallen nicht nur Indie-Preise, sondern auch große AAA-Games, Service-Games und Dauerbrenner. Viele Spieler sparen gezielt monatelang für genau diese zwei Wochen. Direkt davor liegt das Steam Next Fest im Juni. Zwei Events fast ohne Pause. Für viele der finanzielle Ausnahmezustand des Jahres.

Herbst und Winter als finales Spar-Chaos

Der Autumn Sale im Oktober ist kleiner, aber oft überraschend stark. Gerade Titel, die im Sommer nicht reduziert waren, tauchen hier plötzlich günstiger auf. Und dann kommt der unvermeidliche Winter Sale, der sich bis Anfang Januar 2027 zieht. Für viele ist das der Moment, in dem Gutscheine, Weihnachtsgeld und Selbstkontrolle endgültig kollidieren.

Valve hat mit dem Kalender für 2026 vor allem eines getan: Ehrlich sein. Du weißt jetzt genau, wann du schwach wirst. Ob du die Termine nutzt, um clever zu sparen, oder ob dein Spiele-Stapel trotzdem wächst, liegt bei dir. Aber eines ist sicher: 2026 wird für PC-Spieler wieder ein Jahr voller Deals, Demos und Entscheidungen, die man später nur halb bereut.

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.

