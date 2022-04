Portal 3 – Autor möchte Entwicklung starten: “Werde nicht mehr jünger!”

Erik Wolpaw ist Co-Autor von Portal und Portal 2 sowie von Titeln wie Psychonauts, Half-Life 2: Episode One & Two, Left 4 Dead und Half-Life Alyx. Kürzlich beendete er die Show im Kiwi Talkz-Podcast (via VGC) mit den Worten: “Wir müssen Portal 3 starten. Das ist meine Botschaft an … an wen auch immer.”

Portal 3 wäre durchaus ein Spiel, dass sich viele Gamer vorstellen könnten. Der Co-Autor Wolpaw sieht die Sache ebenso: “Ich werde nicht jünger. Wir erreichen den Punkt, an dem es verrückt ist zu glauben, dass wir buchstäblich zu alt sind, um an Portal 3 zu arbeiten, also sollten wir es einfach tun.” – Klingt doch gut?

Eigentlich sollte man meinen, dass es für Wolpaw ganz einfach wäre, jemanden bei Valve dafür zu begeistern, immerhin hat er bei einigen ihrer Spiele mitgearbeitet. Trotz seiner Geschichte musste der Autor feststellen, dass es nicht so einfach ist.

Portal 3: Zumindest der selbe Autor wäre wieder dabei

Das Erik Wolpaw nicht alleine ein Spiel machen kann, ist ihm klar: “Ich würde sofort an einem anderen Portal arbeiten, aber ich schaffe es nicht alleine.”

Er gibt auch einen etwas kuriosen Einblick in die Arbeitswelt von Valve: “Es gibt also eine Menge Opportunitätskosten, wenn man 75 Leute nimmt und versucht, ein Spiel zu machen. So sehr es auch so aussieht, als ob Valve oft nur ein Haufen Leute ist, die an einem Pool herumsitzen und Gin Tonic schlürfen, jeder arbeitet.”

Portal-Spiele für die Nintendo Switch angekündigt

Auch wenn ein Portal 3 nur hypothetisch interessant ist, da es auch jemand machen muss, ist Portal: Companion Collection ein Fakt. Nintendo kündigte vor einigen Wochen eine Sammlung aus Portal und Portal 2 für die Nintendo Switch an, die noch 2022 erscheinen soll.

Zumindest einen “Portal-Gun”-Auftritt gab es letztes Jahr im Film Free Guy mit Ryan Reynolds. In einer Szene benutzte der Schauspieler diese um gegen einen “übermächtigen” Gegner zu kämpfen. Eine nette Anspielung auf den Kult-Titel von Valve, mehr aber leider auch schon nicht.

Portal und Portal 2 sind jetzt auf Steam (Windows PC) verfügbar. Die Spiele gab es auch für die Xbox 360 und PS3. Auch ein Film zum Spiel von JJ. Abrams ist in Arbeit. Angeblich ist ein VR-Ableger von Portal in Produktion, aber bisher nicht bestätigt.