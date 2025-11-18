GTA 6: Insider wehrt sich gegen Switch 2-Gerüchte – „Das heißt gar nichts“

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Diskussion um GTA 6 nimmt wieder Fahrt auf. Nachdem Rockstar Games die Veröffentlichung des Blockbusters erneut verschoben hat, brodeln die Gerüchte rund um mögliche Plattformen mehr denn je. Besonders ein Thema sorgt seit Tagen für Gesprächsstoff: Kommt GTA 6 wirklich für die Nintendo Switch 2? Einige Leaker behaupten genau das. Doch jetzt meldet sich ein Insider zu Wort, der die Spekulationen deutlich relativiert.

Der bekannte YouTuber KiwiTalkz, der schon mehrfach Entwickler von Rockstar Games interviewt hat und Einblick in deren Arbeitsweise besitzt, spricht Klartext: Die angeblichen Hinweise auf einen Switch 2-Port seien weit weniger aussagekräftig, als viele Fans hoffen.

Ein neuer Aufschub und viele offene Fragen

Eigentlich hätte GTA 6 schon im Herbst 2025 erscheinen sollen, wurde zunächst auf den 26. Mai 2026 verschoben und wiederum auf den 19. November 2026. Laut Studio braucht das Open-World-Epos mehr Zeit, um „den hohen Erwartungen“ gerecht zu werden und den finalen Feinschliff zu erhalten. Für Spielerinnen und Spieler ist es ein weiterer Rückschlag, vor allem für PC-Fans, die ohnehin erst rund ein Jahr nach dem Konsolenrelease mit ihrer Version rechnen können. Die Wartezeit wird also deutlich länger, und genau dadurch entstehen nun neue Spekulationen darüber, ob Rockstar die zusätzliche Zeit dafür nutzen könnte, weitere Plattformen zu unterstützen.

Der prominenteste Leak kommt von Nash Weedle, der behauptet, Rockstar habe GTA 6 bereits auf der kommenden Switch 2 getestet. Unterstützt wurde die Aussage durch YouTuber NateTheHate, der ähnliche Informationen verbreitete.

KiwiTalkz kontert und bringt wichtige Fakten auf den Tisch

Doch ein entscheidendes Detail ging in der Hype-Welle fast unter: Laut KiwiTalkz bedeuten solche Tests absolut keine Bestätigung für einen späteren Release.

Auf X.com (Twitter) schreibt er: „Rockstar habe auch GTA V auf der Wii U getestet, und das sei im Sande verlaufen. […] Entwickler testen ständig, ob Spiele auf der Hardware funktionieren; das ist aber keine Bestätigung dafür, dass es tatsächlich passiert.

Damit stellt der Rockstar-Insider klar: Entwickler testen ständig, auf welchen Geräten ihre Spiele grundsätzlich laufen könnten. Das bedeutet aber nur, dass ein Test stattgefunden hat. Das heißt nicht, dass ein Port tatsächlich geplant oder technisch realistisch wäre.

Er geht sogar noch weiter und erklärt, dass GTA 6 auf einer Switch 2 „nur mit extremen Kompromissen“ laufen würde. Die Weltgröße, die KI-Systeme, die Animationen, die Streaming-Technologie der Open World, all das würde auf einer mobilen Hardware enorme Abstriche erfordern. Abgesehen davon kann man ausgehen, dass die CPU das Spiel einfach nicht schaffen könnte.

Die Reaktionen der GTA-Fans sind gemischt. Einige halten die Switch 2-Gerüchte für unrealistisch und begrüßen die Klarstellung von KiwiTalkz. Andere wiederum hoffen auf eine abgespeckte Mobile- oder Hybridversion, ähnlich wie bei The Witcher 3, das trotz technischer Grenzen einen überraschend soliden Switch-Port erhielt. Doch selbst optimistische Fans geben zu: Ein Spiel von der Größe und technischen Ambition von GTA 6 auf die Switch 2-Hardware zu bringen, wäre eine Mammutaufgabe.

Ehrlich gesagt werden wir wohl GTA 6 erst auf einem High-End-Gaming-PC in voller Blüte zu sehen bekommen.

