GTA 6: Take-Two bleibt bei Mai 2026-Release, trotz neuer Insider-Berichte

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist wohl das meist erwartete Videospiel der letzten Jahre und gleichzeitig eines der am meisten verschobenen. Anfang Mai 2025 hat Rockstar Games die Fans schockiert: Statt im Herbst 2025 erscheint GTA 6 erst am 26. Mai 2026. Als Grund nannten die Entwickler, man brauche „mehr Zeit, um die Qualität zu liefern, die die Fans erwarten und verdienen“.

Seit dieser Ankündigung herrscht weitgehend Funkstille rund um den Blockbuster. Genau diese Stille sorgt nun für Sorgen, dass GTA 6 noch einmal verschoben werden könnte. Insider Tom Henderson vermutete sogar einen Release im Oktober 2026. Allerdings betonte er, dass es sich nur um seine persönliche Einschätzung handle, nicht um eine offizielle Information.

Werbung

Take-Two bleibt beim Mai-Termin

Viele Fans rechneten nach Hendersons Kommentar schon mit dem Schlimmsten. Doch Publisher Take-Two hat jetzt klargestellt: An dem Termin ändert sich nichts. Während der virtuellen Aktionärsversammlung am 18. September 2025 bestätigte CEO Strauss Zelnick, dass GTA 6 weiterhin am 26. Mai 2026 erscheinen soll.

„Mit unserer spannenden Release-Pipeline, darunter Grand Theft Auto VI im Geschäftsjahr 2027, erwarten wir Rekordwerte bei den Net Bookings und eine neue Basis für profitables Wachstum“, so Zelnick. Gleichzeitig kündigte er an (PDF-Datei), dass Rockstar „in Zukunft weitere Details teilen“ werde.

Hoffnung und Skepsis bei den Fans

Diese Aussage klingt eindeutig, doch die Zweifel bleiben. Schließlich ist Rockstar bekannt für Verschiebungen, wenn ein Spiel noch nicht dem eigenen Qualitätsanspruch genügt. Take-Two wiederum hat mehrfach betont, dass alle Ankündigungen ausschließlich von Rockstar kommen sollen.

Werbung

Spannend: In einer aktuellen Stellenanzeige sprach Rockstar erstmals von „Grand Theft Auto 6“ statt wie bisher vom römischen „Grand Theft Auto VI“. Zudem stand dort, dass es „das größte Spiel-Release der Geschichte“ werden soll. Eine Formulierung, die mittlerweile wieder entfernt wurde.

GTA 6 Release: Was bedeutet das für dich als Spieler?

Für Fans heißt das: Bis auf Weiteres bleibt es beim Mai 2026. Doch sicher sein kann man erst, wenn Rockstar selbst Klarheit schafft. Die Entwickler schweigen derzeit fast komplett und halten die Erwartungen bewusst zurück.

Fakt ist: GTA 6 wird riesig. Ob es im Mai 2026 tatsächlich soweit ist, wird sich zeigen. Aber selbst Take-Two scheint fest davon überzeugt zu sein, dass der nächste Teil von Grand Theft Auto die Serie auf ein neues Level hebt.

Grand Theft Auto VI erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X/S zuerst. Eine PC-Version dürfte wie das Amen im Gebet sein, aber erst später folgen.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung