GTA 6 im Mai 2026? – Bekannter Insider schürt Angst vor weiterer Release-Verschiebung

Kaum ein Spiel wird so heiß erwartet wie Grand Theft Auto VI. Schon jetzt gilt es als einer der größten Entertainment-Starts aller Zeiten, noch bevor es überhaupt erschienen ist. Doch die Vorfreude der Fans wird gerade wieder getrübt: Ein neues Gerücht deutet auf eine weitere Verschiebung von GTA 6 hin. Was ist dran?

Rockstar Games selbst hatte erst Anfang des Jahres angekündigt, dass das Spiel statt im Herbst 2025 nun im Mai 2026 erscheinen soll. Genauer gesagt am 26. Mai 2026. Ein Rückschlag, den viele Fans zähneknirschend akzeptierten. Dafür gab es im Gegenzug einen neuen Trailer und etliche Screenshots. Doch nun könnte selbst dieser Termin wackeln.

GTA 6: Insider glaubt nicht an Mai 2026

Der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson, der schon in der Vergangenheit mehrfach korrekte Informationen veröffentlicht hat, sieht den aktuellen Release-Termin kritisch. Er erklärte (via GTAVI_Countdown auf X.com), dass er sich nicht vorstellen könne, dass GTA 6 tatsächlich im Mai erscheine. Stattdessen halte er einen Start im Oktober 2026 für realistischer. Damit könnte Rockstar nicht nur zusätzliche Entwicklungszeit gewinnen, sondern auch das wichtige Weihnachtsgeschäft mitnehmen.

Henderson betont allerdings, dass er bisher keine festen Informationen habe, sondern lediglich von „Gerüchten“ und „Ungewissheit“ rund um den Release-Termin gehört habe. Trotzdem: Sein Wort hat Gewicht in der Szene, und viele Fans fürchten nun das Schlimmste.

Warum eine erneute Verschiebung weh tun würde!

Schon jetzt haben die Spieler viel Geduld bewiesen. Seit der offiziellen Ankündigung vergeht kaum ein Monat ohne Spekulationen, Screenshots oder Trailer-Analysen. Eine weitere Verschiebung wäre für viele ein harter Schlag, gerade weil die Wartezeit bereits über ein Jahrzehnt beträgt.

Andererseits ist es nichts Neues, dass Rockstar sich zusätzliche Zeit nimmt. Schon frühere Spiele des Entwicklers wie GTA V oder Red Dead Redemption 2 wurden mehrfach verschoben, am Ende aber zu absoluten Meisterwerken. Fans wissen also, dass Geduld sich lohnen kann, auch wenn die Nerven langsam blank liegen.

Sollte Rockstar tatsächlich eine weitere Verschiebung planen, könnte die Bekanntgabe noch dieses Jahr erfolgen, genauer im November. Dann steht die nächste Investorenkonferenz von Take-Two, der Muttergesellschaft von Rockstar, an. Dort dürfte ein so wichtiges Thema wie der GTA 6-Release-Termin kaum ausgespart werden. Eine Verlagerung auf den Herbst 2026 hätte zudem den Vorteil, dass Take-Two die Umsätze genau ins Weihnachtsgeschäft verschiebt, ein entscheidender Punkt für Anleger und Aktionäre.

Wird GTA 6 wirklich 2026 erscheinen?

Grand Theft Auto VI wird das größte Videospiel aller Zeiten, so viel ist sicher. Ein Milliardenprojekt dieser Größenordnung wird kaum endlos verschoben, da Investoren auf klare Zahlen drängen. Im letzten Monat stieg der Aktienkurs von Take Two Interactive um satte 6,41 Prozent (laut Google). Das Risiko, dass der Kurs in den „freien Fall“ befördert wird, wenn das Megaprojekt GTA 6 wieder verschoben wird – vielleicht sogar auf 2027 – wäre ein Desaster für Anleger.

Ob wir uns nun im Mai oder im Oktober 2026 in Vice City austoben dürfen, wäre in Wahrheit egal. Es sollte nur 2026 erscheinen. Rockstar wird sich die nötige Zeit nehmen, um ein Spiel zu liefern, das alle Erwartungen übertrifft. Auch wenn die Zeit drängt.

