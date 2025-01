Switch 2: Neues Video zu den Joy Cons veröffentlicht

Nintendo hat ein Video veröffentlicht, das die neuen Switch 2 Joy Cons zeigt und wie man ihn mit einem kleinen Knopf auf der Rückseite vom Bildschirm lösen kann. Bisher gab es viele Gerüchte über die Funktionen des Joy-Con, doch jetzt haben Spieler eine klarere Vorstellung davon, was sie von der neuen Konsole erwarten können. Nach zahlreichen Spekulationen und Leaks hat Nintendo die Switch 2 endlich offiziell vorgestellt.

In einem Trailer, der die ursprüngliche Switch mit der neuen Konsole vergleicht, wurden die größere Größe, das schwarze Farbschema und ein neues Mario Kart-Spiel gezeigt. Das Video enthält nicht viele Details, steigert aber die Vorfreude auf die kommende Nintendo Direct am 2. April 2025, bei dem mehr über die neue Konsole verraten wird. Ein kleines, aber wichtiges Detail über die Switch 2 hat Nintendo jedoch bereits preisgegeben.

Offizielles Video demonstriert die Funktionsweise der Switch 2 Joy Cons

In einem kurzen Video auf der offiziellen Nintendo Switch 2-Website zeigt Nintendo, wie die Joy Cons vom Hauptgerät getrennt werden können. Im Gegensatz zur ursprünglichen Switch gleiten die Joy Cons des Nachfolgers nicht auf einer Schiene, sondern rasten magnetisch ein. Um sie zu befestigen, müssen die Spieler die Joy Cons lediglich in die Nähe des Bildschirms bringen. Das Video demonstriert, dass ein kleiner Knopf an der Seite des Controllers gedrückt werden muss, um ihn zu lösen.

Eine einfachere und unkompliziertere Methode als bei der ursprünglichen Konsole. Zusätzlich deutet der ursprüngliche Trailer an, dass die Joy Cons der Switch 2 möglicherweise eine Mausfunktion haben. Im Video sind zwei Joy Cons zu sehen, die sich auf einer flachen Oberfläche mit der Befestigungsseite nach unten bewegen. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Controller wie eine Computermaus funktionieren könnten, auch wenn Nintendo dies nicht ausdrücklich bestätigt hat.

Diese Funktion könnte neue Spielmöglichkeiten für die Switch 2 eröffnen und potenzielle Anschlüsse für die Konsole ermöglichen.

Quelle: reddit.com via u/cambeius