Frostpunk 2 erscheint im Juli dieses Jahres

Nach langen Spekulationen hat der Survival-City-Builder Frostpunk 2 nun endlich ein Release-Datum: der 25. Juli 2024. Vor über zweieinhalb Jahren angekündigt, soll das Spiel ein noch beängstigenderes und detaillierteres Erlebnis bieten als sein Vorgänger.

Sowohl das Städtebau- als auch das Survival-Genre sind seit langem in der Spielewelt etabliert. Letzteres hat dank Spielen wie Valheim, Palworld und Sons of the Forest in letzter Zeit jedoch an Popularität gewonnen. Frostpunk hat Survival- und Aufbauspiele miteinander verschmolzen und auf ein eisiges Extrem gebracht. Die Spieler müssen inmitten einer unwirtlichen Landschaft eine neue Eiszeit überleben und versuchen, einen Zufluchtsort zu errichten. Frostpunk war bei den BAFTA-Awards 2019 nominiert, verlor jedoch gegen God of War. 11 bit Studios hat sich mit Frostpunk und This War is Mine auf düstere, aber dennoch packende Geschichten und Erfahrungen über das Überleben in Kriegs- und Ödlandumgebungen spezialisiert.

Vor zwei Jahren wurde ein Gerücht über einen Release-Leak für Frostpunk 2 von den Entwicklern schnell dementiert. Sie behaupteten, dass das Spiel Anfang 2024 erscheinen würde. Obwohl dieses Zeitfenster inzwischen verstrichen ist, müssen Fans, die sich auf das neueste Gruselprojekt von 11 bit Studios freuen, nicht mehr allzu lange warten. Während eines Xbox Partner Showcase wurde bekannt gegeben, dass Frostpunk 2 am 25. Juli 2024 erscheinen wird. Wer die Deluxe Edition vorbestellt, erhält im April Zugang zu einer einwöchigen Beta. Diese beschränkt sich auf den Sandbox-Modus, ein Feature, das Besitzern des Vorgängers bekannt sein dürfte. Die Deluxe-Edition enthält außerdem 3 kostenpflichtige DLCs nach dem Release, 72 Stunden Vorabzugang zum Story-Modus, ein digitales Artbook, einen Soundtrack, einen exklusiven Gegenstand im Spiel und eine Frostpunk-Novelle. Laut der Steam-Seite enthält die Standard-Edition nur das Basisspiel und keine der oben genannten Extras.

Frostpunk 2 hat ein konkretes Release-Datum

Frostpunk 2 ist eine Fortsetzung des ersten Titels und spielt etwa drei Jahrzehnte später. Obwohl die Kälte etwas zurückgedreht wurde, stellen die Menschen und ihre Fraktionen eine größere Bedrohung dar. Abgesehen von der eisigen Wüste und der Politik des Überlebens sind die Fans von Frostpunk begeistert von seinem Soundtrack. Viele hoffen, dass Piotr Musiał zurückkehrt, um die Fortsetzung zu vertonen. Der Frostpunk-Soundtrack wurde sogar ein zweites Mal auf Vinyl veröffentlicht, und im Februar 2024 war der Vorrat fast ausverkauft.

Während des Xbox Partner Showcase wurde ein Trailer gezeigt, der bereits bekannte Informationen wiederholte: Frostpunk 2 wird für den Xbox Game Pass verfügbar sein. Es handelt sich jedoch nicht um ein Xbox-exklusives Spiel. Der Xbox Game Pass enthält eine gesunde Sammlung von Survival-Titeln, von Valheim bis Palworld, sowie das First-Party-Angebot von Obsidian’s Grounded.

Worum geht es in Frostpunk?

Frostpunk ist ein Strategiespiel, das in einer alternativen Zeitlinie im späten 19. Jahrhundert spielt, in der die Erde von einer neuen Eiszeit heimgesucht wird. Du bist der Anführer einer der letzten Städte der Menschheit und musst um das Überleben deiner Gesellschaft kämpfen. Dabei musst du Ressourcen verwalten, Technologien erforschen, Gesetze erlassen und moralische Entscheidungen treffen, die das Schicksal deiner Stadt beeinflussen.