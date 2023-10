The Alters – Ein Normalo im Weltall mit sich selbst und sich selbst

Das ist doch mal eine kreative Idee wie ich sie zuvor noch nie sah!

THE ALTERS Key_Art © 11 bit studios

WARSCHAU, POLEN, 4. Oktober 2023 – Ein neues Kapitel in der Geschichte des kreativen Game-Designs wurde heute von 11 bit studios, dem renommierten polnischen Entwickler, aufgeschlagen. Mit einem beeindruckenden Trailer zu ihrem neuesten Projekt “The Alters” bietet das Studio einen ersten Einblick in ein Spiel, das die Grenzen des traditionellen Storytellings sprengen könnte.

Der Trailer, stimmungsvoll betitelt “My Name is Jan”, zeigt den Protagonisten Jan, der sich auf einem lebensfeindlichen Planeten wiederfindet. Doch hier ist nichts so einfach: Jan ist nicht allein. Alternative Versionen von ihm, beeinflusst durch unterschiedliche Lebensentscheidungen, begleiten ihn auf dieser Reise. Jede dieser Versionen – die “Alters” – verfügt über individuelle Fähigkeiten und Talente, die Jan auf seiner verzweifelten Mission, den Planeten zu überleben und vielleicht zu verlassen, unterstützen.

The Alters – All by myselves : Allein mit meinen Selbsts

Die reiche Narration des Spiels folgt dabei dem Motto von 11 bit studios: Unterhaltung mit Tiefgang. “The Alters” verbindet das beliebte Base-Building-Survival-Genre mit entscheidenden moralischen und existenziellen Fragestellungen. Spieler werden mit der Herausforderung konfrontiert, Ressourcen zu sammeln und die Alters klug zu nutzen, während sie gleichzeitig ihre emotionalen und mentalen Zustände berücksichtigen müssen.

Das Gameplay selbst scheint eine faszinierende Mischung aus Überlebensstrategie und Charakterentwicklung zu sein. Spieler müssen nicht nur den lebensfeindlichen Bedingungen des Planeten trotzen, sondern auch die Einzigartigkeit jedes Alters erkennen und nutzen. Jede Entscheidung, jeder Pfad, den der Spieler für Jan wählt, hat Konsequenzen – nicht nur für den Fortschritt im Spiel, sondern auch für die psychologische Tiefe und Entwicklung der Charaktere.

Während das Spiel erst 2024 für PC und aktuelle Konsolengenerationen erscheinen soll, hat der heutige Trailer sicherlich die Vorfreude und Neugier vieler Gaming-Enthusiasten geweckt. Ich für meinen Teil kann sagen, dass mir noch nie ein Spiel mit diesem “multiple Personen-Varianten” Konzept untergekommen ist und genau das macht dieses Game wirklich interessant, finde ich.

Für alle, die einen Vorgeschmack auf das Spiel haben möchten, hier der offizielle Trailer “My name is Jan!”