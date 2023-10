The Thaumaturge: Ein historisches und düsteres Rollenspiel

Um die Jahrhundertwende soll dieses düstere Rollenspiel die Gamer eintauchen lassen.

Warschau, Polen, 9. Oktober 2023 – Ihr seid Gaming-Enthusiasten, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und spannenden Erlebnissen? Dann haben wir heute großartige Neuigkeiten für euch! Wir werfen einen Blick auf das mit Spannung erwartete RPG “The Thaumaturge” von Entwickler Fool’s Theory und Publisher 11 bit studios.

Taucht ein in eine Welt voller Magie, Intrigen und dunkler Geheimnisse, denn dieses Spiel verspricht, eure Gaming-Erfahrung auf ein völlig neues Level zu heben. Und das Beste daran: Während des Steam Next Fests vom 9. bis 16. Oktober habt ihr die Gelegenheit, den Prolog dieses aufregenden Abenteuers selbst zu erleben und euch ein Bild von den faszinierenden Aspekten des Thaumaturgen-Handwerks zu machen.

The Thaumaturge: Düsteres RPG zur Jahrhundertwende!

Im Zentrum von “The Thaumaturge” steht Wiktor Szulski, ein Protagonist, der tief in die menschliche Seele blicken kann, aber dabei auch gelegentlich seine Hände schmutzig machen muss. Das Handwerk eines Thaumaturgen ist alles andere als einfach, und jetzt könnt ihr es selbst ausprobieren, wenn ihr die brandneue Demo während des Steam Next Fests spielt.

“The Thaumaturge” versetzt euch ins Jahr 1905 und bringt euch in ein Warschau zurück, das sich sowohl vertraut als auch verändert anfühlt. Die Stadt erlebt eine kulturelle Blütezeit, wird jedoch gleichzeitig von Kriminalität heimgesucht und kämpft mit den widersprüchlichen Interessen einer multikulturellen Gesellschaft. Doch keine gewöhnliche Straßenschlägerei kann einem Salutor, einem Dämon, der sich von menschlichen Schwächen ernährt, standhalten.

Nur ein Thaumaturge wie Wiktor kann diese unheimlichen Kreaturen kontrollieren. Die Gaben oder Flüche, die die Salutoren ihrem Meister verleihen, beschränken sich jedoch nicht nur auf den Kampf. Es ist schwer für gewöhnliche Menschen zu begreifen, dass die Grenze zwischen Gut und Böse oft unscharf und schwer zu fassen ist. Einige von ihnen könnten glauben, dass ihre eigenen schrecklichen Taten das Werk innerer Dämonen sind, doch sie wissen vielleicht nicht, dass sie von einem Thaumaturgen manipuliert werden, der seine eigenen finsteren Pläne verfolgt.

Aber das ist noch nicht alles, was wir euch mitteilen möchten. Die PC-Version von “The Thaumaturge” wird bereits am 5. Dezember 2023 erhältlich sein, sodass ihr euch schon bald in die faszinierende Welt von Wiktor Szulski stürzen könnt. Und für die Konsolenspieler unter euch gibt es ebenfalls Grund zur Vorfreude, denn die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind für Anfang 2024 geplant. Das bedeutet, dass ihr in Kürze auf verschiedenen Plattformen in dieses aufregende Abenteuer eintauchen könnt.

Übersinnliches Rollenspiel

Ihr werdet in die Rolle eines Thaumaturgen versetzt, der über ein beeindruckendes Arsenal außergewöhnlicher Fähigkeiten verfügt. Mit genügend Erfahrung könnt ihr sowohl eure eigenen Kräfte als auch die eurer Salutoren weiterentwickeln. Doch vergesst nicht: Die Grenze zwischen Thaumaturgie und Wahnsinn ist dünn, und ihr werdet vor schwierigen Entscheidungen stehen, die euer Schicksal in dieser fesselnden Welt beeinflussen.

In einem brandneuen Gameplay-Trailer könnt ihr bereits einen ersten Einblick in die Welt von “The Thaumaturge” erhalten. Klickt einfach auf das folgende Video, um euch auf das Abenteuer einzustimmen:

Die Veröffentlichung von “The Thaumaturge” steht kurz bevor, und wir können die Vorfreude in der Gaming-Community förmlich spüren. Markiert euch also den 5. Dezember 2023 im Kalender, wenn ihr auf dem PC in die Rolle des Thaumaturgen Wiktor Szulski schlüpfen möchtet. Und für Konsolenspieler gibt es ebenfalls Grund zur Vorfreude, da die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S im frühen Jahr 2024 erscheinen werden.

Vergesst nicht, während des Steam Next Fests die Demo zu spielen und selbst herauszufinden, welche Geheimnisse und Herausforderungen auf euch warten. Es ist an der Zeit, eure Fähigkeiten als Thaumaturgen zu testen und die düsteren Mysterien von Warschau im Jahr 1905 zu erkunden. “The Thaumaturge” verspricht ein einzigartiges Spielerlebnis und wird sicherlich eure Herzen als RPG-Fans auf der ganzen Welt erobern. Bleibt also dran, um weitere Informationen zu erhalten und euch auf das Abenteuer vorzubereiten!