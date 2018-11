Das grimmige Strategiespiel Frostpunk erhält einen kostenlosen DLC mit einigem neuen Content. Darunter der vielfach gewünschte Endlosmodus.

Einer der größten Wünsche der Frostpunk-Community war ein Modus, in dem man sich mehr auf das Aufbauen seiner Stadt konzentrieren kann. Das wird mit dem „Serenity“-Modus geliefert. Hier stehen Ressourcensuche, Aufbauen und Dekorieren der Stadt, sowie das Entdecken der Lore im Vordergrund. Der zweite neue Modus heißt „Endurance“ und dreht sich verstärkt ums Überleben. Hier sind die Ressourcen spürbar limitiert und Bedrohungen aus der Umwelt signifikant häufiger.

Hinzu kommt auch neue Lore und Story, die man entdecken kann, sowie die Archive, in denen die Spieler ihren Fortschritt ausstellen können. Abseits davon haben die Entwickler natürlich auch einiges optimiert. So gab es zum Beispiel ein Problem mit den Scout-Teams. Waren hungrige oder kranke in diesen Teams, wurde das abschließen mancher Missionen unmöglich. Die volle Liste aller Änderungen und Fixes findet ihr im offiziellen Forenpost.

Das DLC ist für alle Spieler verfügbar, die das Spiel bereits besitzen. Das Spiel ist für PCs über diversen Plattformen erhältlich, Steam, GOG und dem Microsoft Store. Eine Konsolenversion ist laut Entwickler in Arbeit.

Die Stadt muss überleben

Frostpunk bringt euch an den Rand der Auslöschung. In einer zugefrorenen Welt seid ihr das Oberhaupt einer Stadt, die um ihr Überleben kämpft. Um dieses sichern zu können, konfrontiert euch das Spiel harschen Entscheidungen. Denn ihr schreibt die Gesetze der Stadt und trefft die Entscheidungen, egal, wie schwer sie sind. Und Frostpunk konfrontiert einen mit Fragen, die Moral an ihre Grenzen bringen. Und jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen.

Gleichzeitig müsst ihr die Stadt aber auch aufbauen. Die Suche nach Ressourcen, das Erforschen von Technologien und riskante Expeditionen. All das ist notwendig, um das Überleben der Stadt zu sichern. Abgerundet wird das Szenario durch die düstere Steampunkatmosphäre im ewigen Eis. Der Stil des Spiels lässt einen Spüren, in was für einer Situation sich die Stadt befindet.

Frostpunk ist eine grimmige Mischung aus Aufbausimulation und Survivalgame, die den Spieler auf vielerlei Arten herausfordert. Wie weit geht ihr für das Überleben eurer Stadt?

