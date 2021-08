GOG Games Festival 2021: Die 101 wichtigsten Titel

Beim GOG Games Festival ist dieses Jahr für jeden was dabei. © GOG; Bildquelle: screenrant.com

In den kommenden zwei Wochen werden im Rahmen des GOG Games Festivals 2021 nicht nur viele Spieleangebote und Demos, sondern auch eine Reihe von Neuerscheinungen auf der beliebten Vertriebsplattform GOG zu finden sein. So werden nicht nur große Titel wie Cyberpunk 2077 oder The Witcher 3, sondern auch echte Geheimtipps á la Disco Elysium zu stark vergünstigten Preisen angeboten. Dadurch bietet sich eine großartige Gelegenheit, noch unbekannte, von der Kritik gefeierte Spiele entweder als Demo auszuprobieren oder gleich zu Niedrigpreisen zu erwerben.

Welche Spiele sind beim GOG Games Festival 2021 besonders beliebt?

Bei über 1.200 teils stark vergünstigten Spielen sind unweigerlich auch einige Hochkaräter dabei. Besonders erwähnenswert wären neben Cyberpunk 2077 (EUR 40,19 statt EUR 59,99) und The Witcher 3 (EUR 5,99 statt EUR 29,99) auch Phoenix Point – Year One Edition (EUR 19,89 statt EUR 31,99), Tomb Raider – GOTY Edition (EUR 3,99 statt EUR 19,99), Pathfinder: Kingmaker – Imperial Edition Bundle (für Newsletter-Abonnenten um EUR 13,69 statt EUR 38,99), Mafia III (EUR 10,- statt EUR 39,99), das erst kürzlich erschienene Biomutant (EUR 53,99 statt EUR 59,99) oder das von Kritikern gefeierte Disco Elysium – The Final Cut (EUR 23,99 statt EUR 39,99). Zudem gibt es viele kostenlose Demos zu Spielen wie Destroy All Humans!, Death Trash oder Wolfstride und mit Psychonauts 2, Frostpunk 2 sowie Syberia: The World Before stehen eine Unzahl weiterer DRM-freier Neuerscheinungen bereits in den Startlöchern.

Um aber im Rahmen der Quakecon (mitsamt dem kostenlosen Quake 2 RTX) auch nicht gänzlich den Überblick zu verlieren, haben wir die wichtigsten Titel für euch ganz bequem aufgelistet.

Liste mit den 101 wichtigsten Titeln zum GOG Games Festival 2021

Weitere Demos auf GOG.com

Immer noch online sind die rund 80 Demos aus dem “Spring Sale” auf GOG.com, wo nicht nur die beim GOG Games Festival 2021 vergünstigten Titel wie Desperados 3 oder Destroy All Humans! kostenlos angespielt werden können, sondern ihr auch noch nicht veröffentlichte Spiele wie Syberia: The World Before Prologue oder Builders of Egypt: Prologue schon jetzt antesten könnt.