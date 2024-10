Call of Duty: Black Ops 6 – Kein Infected-Modus zum Launch

Es wurde bestätigt, dass Call of Duty: Black Ops 6 ohne einige der bei Fans beliebten Spielmodi erscheinen wird. Der Titel zählt zu den am meisten erwarteten neuen Call-of-Duty-Spielen seit Jahren. Der Entwickler Treyarch genießt hohes Ansehen bei den Fans, und viele fiebern dem nächsten Game der Reihe entgegen. Der Release von Call of Duty: Black Ops 6 steht in wenigen Wochen bevor, und ständig tauchen neue Informationen zum Spiel auf. So wurde kürzlich bekannt gegeben, dass Nuketown am 1. November im Spiel verfügbar sein wird, der Sprach- und Textchat moderiert wird und das Feedback der Fans in zukünftige Updates der Liberty Falls Zombies Map einfließen wird.

Auch wurde bestätigt, dass der Spielmodus Infected etwa eine Woche nach dem Launch hinzugefügt wird, während andere Modi später folgen. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass beliebte Modi wie Gun Game nicht zum Veröffentlichungszeitpunkt am 25. Oktober verfügbar sein werden. In den letzten Jahren wurden die Party-Spielmodi von Call of Duty häufig nicht veröffentlicht, was besonders für die Black Ops-Subserie enttäuschend ist, da viele dieser Modi dort ihren Ursprung haben. Obwohl es zum Start viele Multiplayer-Inhalte geben sollte, ist es dennoch frustrierend, dass einige der einzigartigsten Modi am 25. Oktober nicht verfügbar sein werden. Positiv ist, dass Black Ops 6 zumindest den 2v2-Gunfight-Modus direkt zum Start bietet.

Infected-Modus in Black Ops 6 erst eine Woche nach Release

Dieser Modus wurde im 2019er Reboot von Modern Warfare eingeführt und hatte oft Verzögerungen in den folgenden Versionen. Glücklicherweise wird das bei Black Ops 6 nicht der Fall sein, da mindestens vier 2v2-Maps verfügbar sein werden. Im Laufe der Zeit werden weitere Maps und neue Spielmodi, wie Infected hinzugefügt. Das Spiel wird, wie seine Vorgänger, nach einem saisonalen Inhaltsupdate-Modell entwickelt, sodass die Fans bis zur Veröffentlichung des nächsten Spiels im Jahr 2025 kontinuierlich neue Karten, Modi und mehr erwarten können. Details zu den Inhalten über Nuketown und Infected hinaus wurden noch nicht bekannt gegeben, daher sollten Fans gespannt bleiben.

Vor kurzem wurde auch die Dateigröße von Call of Duty: Black Ops 6 geleaked.