Call of Duty: Black Ops 6 – Mögliche Dateigröße geleaked

Die ersten Kopien von Call of Duty: Black Ops 6 sind aufgetaucht und zeigen, dass das Spiel eine Dateigröße von circa 137 GB hat. Obwohl das Spiel erst am 25. Oktober erscheint, ist bereits eine physische Version für die Xbox Series X/S online aufgetaucht. Diese Kopie enthüllt nicht nur den benötigten Speicherplatz, sondern auch, dass für alle Spielmodi, einschließlich des Einzelspielermodus, eine ständige Internetverbindung erforderlich ist. Seit Call of Duty: Warzone sind die Dateigrößen neuer Spiele jährlich gewachsen, und der neuste Titel bildet da keine Ausnahme. Trotz der Bemühungen von Activision, die riesigen Dateigrößen zu verringern, wurde die Situation komplizierter.

Das Studio beschloss, alle Call-of-Duty-Spiele in einer App namens Call of Duty HQ zu bündeln. Dies führte zu Verwirrung und der Annahme, dass Black Ops 6 300 GB groß sein würde. Activision stellte jedoch klar, dass diese Dateigröße die Gesamtmenge aller in Call of Duty HQ enthaltenen Spiele wie Modern Warfare 3, Warzone und weiteren Titeln widerspiegelt. Obwohl Black Ops 6 glücklicherweise nicht 300 GB Speicherplatz auf den Konsolen der Spieler einnehmen wird, bestätigt ein kürzlich von CharlieIntel geteilter Verkaufseintrag, dass auf der mindestens 137 GB freier Speicherplatz erforderlich sind. Dies ist jedoch eine Mindestangabe, was bedeutet, dass die tatsächliche Dateigröße wahrscheinlich größer sein wird.

Call of Duty: Black Ops 6 Xbox disc version appears to have gotten out early, but not playable yet.

The box confirms internet required to play Black Ops 6 and needs updated Call of Duty HQ before playable.

Box art also says „minimum 137GB required“ pic.twitter.com/hleqRLTCC8

