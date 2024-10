Call of Duty: Black Ops 6 – Kampagne beinhaltet Multiplayer-Belohnungen

Activision unternimmt Schritte, um die Fans dazu zu motivieren, die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 zu spielen. Sie bieten kostenlose Belohnungen für den Fortschritt in der Story, die im Multiplayer- und Zombies-Modus genutzt werden können. Der Einzelspielermodus wurde in den letzten Teilen der Serie von der Community stark kritisiert, da er nicht besonders gut war. Auch während der Multiplayer-Beta hagelte es Kritik, beispielsweise über die Emote-Funktion. Es scheint jedoch, dass die Entwickler alles daran setzen, die Story des kommenden Titels zu verbessern. Das neueste Call of Duty erscheint in weniger als einem Monat und der Publisher hat aktiv neue Details über das Spiel veröffentlicht, um den Hype zu steigern.

Kürzlich haben die Entwickler eine Vielzahl von Änderungen am Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 6 bekannt gegeben, die auf dem Feedback der Spieler basieren. Eine neue Enthüllung beleuchtet nun die Kampagne. In einem neuen Blog-Beitrag enthüllt Activision spannende Details zum Singleplayer des Games. Dieser Blog ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie, die den Spielern einen umfassenden Einblick in die Story geben soll. Ein interessantes Detail ist, dass Spieler in der Kampagne Belohnungen verdienen können, die sowohl im Multiplayer- als auch im Zombies-Modus genutzt werden können.

The Story So Far 📝 Dig into the backstory of the Black Ops universe with a rundown of the series’ most important characters and events leading up to the start of the #BlackOps6 Campaign 👉 https://t.co/QHYEhlp5FS pic.twitter.com/oCDDVQRnTP — Call of Duty (@CallofDuty) October 8, 2024

Activision macht Spielern die Kampagne von Black Ops 6 schmackhaft

Obwohl die genauen Belohnungen nicht genannt werden, wird erwähnt, dass Spieler diese durch Fortschritte in der Story, das Aufrüsten ihres Black Ops Safehouse und das Abschließen von Calling Card Challenges erhalten können. Der Blog hat auch neue Spekulationen über die Zukunft von Alex Mason ausgelöst. In Call of Duty: Black Ops 2 gibt es mehrere Enden der Kampagne, die von den Entscheidungen des Spielers abhängen. Je nach Wahl überlebt Alex Mason oder stirbt, was zu vielen Unklarheiten über seine Zukunft in der Serie geführt hat. Im Story-Video zu Call of Duty: Black Ops 6 bemerkten Fans, dass die Entwickler die Szene, in der Woods Mason in die Beine schießt. Dies führte zu Spekulationen, dass Mason im neuesten Teil zurückkehren könnte.