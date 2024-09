Call of Duty: Black Ops 6 – Emote-Funktion bringt Probleme

Spielerinnen und Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 haben ein großes Problem mit der Emote-Funktion des Spiels entdeckt. Diese ermöglicht es, kurzzeitig in die Third-Person-Perspektive zu wechseln und Gegner zu sehen, die in der First-Person-Perspektive nicht sichtbar sind. Fans hatten die Möglichkeit, den Titel während der Open Beta-Wochenenden im August und September auszuprobieren. Es scheint, als hätten sie bereits einige spielentscheidende Features entdeckt, die vom Entwickler Treyarch Studios übersehen wurden. Im Vorfeld der Veröffentlichung hat das Unternehmen kürzlich die vollständige Liste der Änderungen bestätigt, die am Game während der letzten Beta-Wochenenden vorgenommen wurden. Der Blog-Eintrag listet zahlreiche Anpassungen auf, von Bewegungsoptimierungen bis hin zum Waffen-Balancing.

Das Feedback der Fans aus den beiden Beta-Wochenenden ist beim Studio scheinbar gut angekommen. Das bedeutet, dass der kommende Shooter am 25. Oktober, wenn Black Ops 6 für PlayStation, Xbox und PC erscheint, mit einer Fülle von Änderungen aufwarten wird. Treyarch hat bereits bestätigt, dass es im Spiel Änderungen an der Riege der Sieger geben wird. Nun drängen Fans das Studio dazu, eine wichtige Änderung an den Emotes im Spiel vorzunehmen. Auf Reddit hat ein Nutzer einen kurzen Clip des YouTubers ImMarksman gepostet, der in der Beta zwei Feinde tötet, nachdem er ihren Standort herausgefunden hat. Dabei verwendet er ein Emote, das seine Perspektive von der ersten in die dritte Person wechselt.

Black Ops 6 Fans finden riesiges Problem bei der Emote-Funktion

Der Benutzer merkte an, dass dies ein „großes Problem“ sei und dass alle Emotes in der ersten Person sein sollten, um unfaire Vorteile zu vermeiden. Viele Nutzer wiesen darauf hin, dass dies wie ein unglücklicher Rückfall in die Zeit von Call of Duty: Black Ops 4 wirke, da Treyarch den gleichen Fehler in dem Shooter von 2018 gemacht habe. Ein Nutzer sagte, er wisse nicht, „was [Treyarch] sich dabei gedacht hat, [Emotes] in der dritten Person zu machen“. Ein anderer Reddit-User meinte, das Studio solle sich ein Beispiel an Apex Legends nehmen. Es solle vermeiden, dass alle anderen Spieler während des Emotes gerendert werden, es sei denn, sie waren bereits vorher für den Spieler sichtbar.

Andere meinten, dass Emotes außerhalb des Siegerkreises komplett deaktiviert werden sollten. Black Ops 6 steht vor der Tür und Warzone wird einige große Updates erhalten. Neben der Einführung der omnidirektionalen Bewegung können sich Fans auch auf die Rückkehr von Emotes und Sprays im kostenlosen Battle Royale freuen. Allerdings haben sich Fans bereits für die Entfernung von Emotes und Sprays aus dem Mehrspielermodus eingesetzt. Sollte dieses Problem bis zur Integration von Black Ops 6 in Warzone im Laufe des Jahres nicht behoben werden, könnte es zu weiteren Kontroversen kommen.

In anderen News schrieben wir über die PC-Spezifikationen von Black Ops 6.

