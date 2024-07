Black Ops 6 – Alle Termine zur Multiplayer-Beta enthüllt

Activision enthüllte heute offiziell die Termine zur kommenden Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 6.

Was dich erwartet? In der Multiplayer-Beta darfst du dich auf das Omnimovement-System und andere Gameplay-Innovationen auf einer Vielzahl von brandneuen Hauptkarten freuen. Du wirst deine eigene Ausrüstung zusammenstellen, auf eine Vielzahl von Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Perks zugreifen und verschiedene Modi kennenlernen.

Der Zeitplan für die Multiplayer-Beta von Black Ops 6

Erstes Wochenende: Early Access

Das erste Beta-Wochenende ist für dich verfügbar, wenn du das Spiel vorbestellt hast (Konsolen und PC), sowie für Game Pass-Abos. Die Multiplayer-Beta von BO6 beginnt am Freitag, den 30. August um 18 Uhr MESZ und endet am Mittwoch, den 4. September um 18 Uhr MESZ.

Zweites Wochenende: Offene Beta

Das zweite Beta-Wochenende ist für dich auf allen Plattformen verfügbar, unabhängig von deinem Vorbestellungsstatus, sowie für Game Pass-Abos. Das zweite Beta-Wochenende beginnt am Freitag, den 6. September um 18 Uhr MESZ und endet am Montag, den 9. September um 18 Uhr MESZ.

Next-Show am 28. August

Übrigens mehr erfahren wir zuvor bei Call of Duty: Next. Die hauseigene Show der CoD-Entwickler kehrt am Mittwoch dem 28. August 2024 zurück und kann online entweder über den offiziellen Twitch-Kanal oder den YouTube-Kanal angesehen werden.

Bereits im Vorfeld haben wir ausführlich darüber geschrieben, dass der Xbox Game Pass durchaus ein Risiko für Black Ops 6 werden könnte. Außerdem klären wir euch auf, warum Black Ops 6 als „DLC“ tituliert wird.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 24. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Der Shooter-Ableger aus dem wohl bekanntesten Franchise seines Genres wird von Treyarch und Raven Software gemeinsam entwickelt und von Activision veröffentlicht.