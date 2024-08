Black Ops 6: Zombies-Modus kommt ohne bekanntes Feature!

Alle Jahre wieder. Alle Jahre immer das Selbe? Nun, so ganz ist es nicht. Auch wenn sich jährliche Veröffentlichungen wie Call of Duty-Spiele sich diesem Vorurteil stellen müssen (gut, bei Modern Warfare 3 aus dem Vorjahr war es gerechtfertigt), gibt es vor allem im Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 einige Änderungen, die auch das Carpenter-Power-Up betreffen.

Wie bereits im Vorfeld besprochen, gibt es keine Pay-to-Win-Mechaniken bei den Gobblegums. Allerdings wird ein bekanntes „Zombie-Feature“ fehlen. Das Fehlen des Carpenter-Power-Ups spiegelt die sich verändernde Natur des Zombiemodus wider.

Folge uns bei Google News

Warum wir dem Carpenter-Power-Up nachtrauern?

Seit seinem Debüt in Call of Duty: World at War (2008) hat sich der Zombies-Modus von einem geheimen „Scherz“-Modus zu einer festen Größe im Call of Duty-Multiplayer entwickelt. Er hat eine engagierte Spielerbasis und eine eigene Kultur, die Änderungen mit großem Interesse verfolgt. Das Carpenter-Power-Up sorgte bisher dafür, dass Barrieren im spielbaren Bereich automatisch wieder aufgebaut werden.

Carpenter, gekennzeichnet durch einen leuchtenden Hammer, wurde als mächtiger Pick-up für den frühen Spielverlauf gefeiert. Mit dem automatischen Aufbauen von Barrieren konnte sich dein Team wieder neu sammeln. Im Reddit-Forum betiteln viele Call of Duty-Spieler das Pick-Up als ein „paar nette Sekunden Ruhe“, bevor es mit dem Zombieangriff weiterging.

„Sogar in Black Ops 3, wenn es die Zombies nur für eine Sekunde aufhält. Diese Sekunde könnte durchaus den Unterschied ausmachen, ob man sicher entkommt oder in die Enge getrieben wird“, so ein Kommentar von Mobile_Meringue8106 auf Reddit.com. In Black Ops 4 und Black Ops Cold War konnte das Pick-up auch die Schilde des Teams reparieren. Besonders in späten Spielrunden und auf Karten wie Tranzit war dieser Schutz unschätzbar wertvoll. Leider scheint es, als wolle man dieses Feature in den Ruhestand befördern.

Übrigens wird es im Zombie-Modus von Black Ops 6 „blutige Cutscenes“ beim Game Over geben. Es ist also nicht jedes Jahr das Selbe. Zumindest nicht immer.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 24. Oktober 2024 für Windows PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Xbox One und PlayStation 4 (PS4).

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*