Black Ops 6 Zombies: Blutige Cutscenes bei Game Over

Treyarch ändert die Art und Weise, wie Matches im Zombies-Modus von Black Ops 6 enden. Es werden neue Cutscenes hinzugefügt, die zeigen, wie Spieler den endlosen Schwärmen der Untoten zum Opfer fallen. Die Zombies-Änderung wird zusammen mit mehreren anderen großen Updates und Gameplay-Verbesserungen implementiert. Beispielsweise kündigt der Entwickler die Rückkehr einiger bei Fans beliebter Orte und Gegenstände an. Was als kleines Easter Egg am Ende der World-at-War-Kampagne begann, hat sich langsam zu einer der führenden Franchises im Zombie-Genre entwickelt. Der entsprechende Modus wird in Black Ops 6 noch weiter ausgebaut. Die Untoten im kommenden Titel basieren auf den Neuerungen und Systemen aus Cold War und Modern Warfare 3 und werden langjährigen Spielern durchaus bekannt vorkommen.

Raven Software und Treyarch haben sich jedoch einiges einfallen lassen, um den neuesten Teil von den anderen zu unterscheiden. Neben der Rückkehr der klassischen Perks wird es in Black Ops 6 auch wieder rundenbasierte Maps geben. Neben der Rückkehr klassischer Features will der Entwickler mit dem neuesten Call-of-Duty-Titel die Zombies zum bisher fesselndsten Spiel machen. Dazu werden neue Cutscenes am Ende von Matches eingeführt, die zeigen, was passiert, wenn die Untoten die Macht übernehmen. Endlich konnten die Spieler einen ersten Blick auf Terminus werfen, eine der beiden Launch-Maps von Black Ops 6 Zombies. Treyarch hat zahlreiche Details zum Modus bekannt gegeben.

Neue blutige Cutscenes in Black Ops 6 Zombies

Eine der kuriosesten und überraschendsten Änderungen war die Einführung eines neuen Game-Over-Outros. Dieses wird abgespielt, sobald die Matches der Spieler beendet sind. Wenn Spieler während ihres Matches sterben, wird eine kleine Cutscene abgespielt, die zeigt, wie ihr Operator von Zombies überrannt wird. Diese Änderung wurde in einem YouTube-Video von MrDalekJD, einem langjährigen Ersteller von Call-of-Duty-Zombies-Inhalten, gezeigt. Es entstand dadurch eine Diskussion in der Community des Spiels auf Reddit. „Es sollte eher wie eine Kill-Cam sein, die den Zombie zeigt, wie er auf dich zukommt und den letzten Treffer zeigt“, sagte beispielsweise der User Joemama0104. ZelaumTheHunter hingegen war besorgt darüber, was diese Änderung für die ikonische Luftaufnahme der Map bedeuten würde, die während der Game-Over-Bildschirme älterer Maps zu sehen war: „Aber ich hoffe, dass die Map auch ein Outro mit einem Game-Over-Song haben wird, der die Map zeigt … das war so eine ikonische Sache für die Map“.

Soggy_Photo_7212 scherzte über die Idee, dass am Ende ein Zombie tanzen könnte: „Ich schwöre bei Gott, wenn ich von einem Zombie emotionalisiert werde“. Es ist noch nicht viel über dieses neue Feature bekannt, aber es wird mit Sicherheit das Gesamtgefühl eines Zombiespiels verändern. Nahkampf-Macchiato, ein neuer Zombie-Perk für Black Ops 6, wird ebenfalls das Gefühl eines Matches verändern, indem es die Nahkampfangriffe der Spieler verstärkt. Mit der Veröffentlichung von Black Ops 6 am 25. Oktober 2024 soll die Messlatte nicht nur für Zombies-Fans, sondern auch für die Marke Call of Duty selbst mit neuen Multiplayer- und Kampagnenmodi höher gelegt werden.