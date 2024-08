Black Ops 6 Perks enthüllt: Alle Details zu den neuen Vorteilen

Call of Duty: Black Ops 6 wird am 25. Oktober 2024 veröffentlicht, und die Perks-Liste ist bereits durchgesickert (via Reddit). Hier erfährst du alles über die über 20 Perks, die dir in BO6 zur Verfügung stehen.

Welche Perks soll es in Black Ops 6 geben? Das Spiel bietet eine breite Palette an Perks, die in drei Kategorien unterteilt sind: Enforcer, Recon und Strategist.

Was machen diese Perks? Jeder Perk bietet spezielle Vorteile, die dir im Kampf helfen können.

Call of Duty: Black Ops 6 – Alle Perks (Leak)

Hier ist eine vollständige Übersicht:

Perk Beschreibung Kampfspezialität Assassin Feinde auf einem Kill-Streak werden auf der Minimap angezeigt und lassen Bounty Packs fallen, die für zusätzliche Punkte gesammelt werden können. Enforcer Scavenger Erhalte Munition und Ausrüstung von getöteten Feinden. Enforcer Bruiser Melee-Kills und Abschlussbewegungen regenerieren Gesundheit und bringen extra Punkte. Enforcer Ninja Erlaube leiseres Bewegen. Recon Ghost Unauffällig für Radar und UAV beim Bewegen, Pflanzen, Entschärfen oder Steuern von Scorestreaks. Unauffällig gegenüber Prox Alarm. Recon Flak Jacket Reduziert den Schaden durch Explosives und Feuer. Strategist Tac Mask Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Flash- und Betäubungsgranaten sowie Neurogas. Strategist Dexterity Verringert die Bewegungseinschränkungen beim Springen, Rutschen und Tauchen. Weniger Fallschaden. Enforcer Gung-Ho Reduziert die Bewegungsstrafe beim Nachladen oder Verwenden von Ausrüstung. Reload während des Tac Sprintens möglich. Enforcer Tracker Zeigt die Fußabdrücke der Feinde und pingt sie automatisch an, wenn du zielst. Lange Abklingzeit. Recon Engineer Zeigt feindliche Ausrüstung und Scorestreaks durch Wände sowie deren Icons auf der Minimap. Recon Forward Intel Erweitert den Bereich der Minimap und zeigt Richtungsindikatoren für aufgedeckte Feinde. Recon Dispatcher Reduziert die Kosten für nicht-tödliche Scorestreaks. Kombinierbar mit Bankroll. Strategist Fast Hands Ermöglicht schnelleres Waffenswitchen und verlängert den Fokus beim Zurückwerfen von Granaten. Strategist Double Time Verlängert die Dauer des Tac Sprint. Enforcer Bankroll Starte jedes Leben mit +150 Punkten für Scorestreaks. Enforcer Vigilance Zeigt ein HUD-Icon, wenn du auf feindlichen Minikarten sichtbar bist. Immun gegen CUAV und Scrambler, sowie Sleeper Agent. Recon Cold-Blooded Unauffällig gegenüber AI-Targeting und thermischen Optiken. Spieler-gesteuerte Scorestreaks heben dich nicht hervor. Immun gegen Spy Cam. Recon Quartermaster Rechargt Ausrüstung über Zeit. Strategist Gearhead Ermöglicht zwei Field Upgrade-Ladungen und erhöht die Ladegeschwindigkeit. Hacke feindliche Ausrüstung und Field Upgrades, booby trap Care Packages. Strategist Guardian Schnellere Heilung beim Erobern und Halten von Zielen. Schnellere Wiederbelebung von Teamkollegen. Strategist

Wie wirken sich die Perks auf das Gameplay aus?

Wenn du alle drei Perks aus einer Kategorie wählst, erhältst du zusätzliche Boni, die speziell auf deine Kampfstrategie abgestimmt sind.

Was sind die Boni für jede Kampfspezialität?

Enforcer: Du erhältst einen temporären Buff für Bewegungsgeschwindigkeit und Gesundheit.

Du erhältst einen temporären Buff für Bewegungsgeschwindigkeit und Gesundheit. Recon: Feinde sind nach dem Respawn für eine kurze Zeit sichtbar, und du bekommst zusätzliche HUD-Indikatoren.

Feinde sind nach dem Respawn für eine kurze Zeit sichtbar, und du bekommst zusätzliche HUD-Indikatoren. Strategist: Du erhältst Punkteboni für das Erobern von Zielen und die Zerstörung von feindlicher Ausrüstung.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 und Windows PC. Außerdem wird es das erste CoD-Spiel werden, dass am ersten Tag seiner Veröffentlichung im Xbox Game Pass erscheinen wird.

Zum Zombie-Modus sind bereits einige Informationen veröffentlicht worden. Außerdem wurde bestätigt, dass Gobblegums kein Pay-to-Win verursachen werden.