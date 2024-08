Call of Duty: Black Ops 6 enthüllt Zombies-Modus – Alle Infos für dich

Bereits morgen, am 8. August gibt Activision weitere Details zum Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 bekannt. Bis dahin haben sie mit einem neuen cinematischen Trailer bereits erste Einblicke gegeben, der dir einen Vorgeschmack gibt.

Was zeigt der neue Trailer? Der Trailer stellt das Terminus-Team in den Mittelpunkt, das im neuen Zombies-Modus eine zentrale Rolle spielt. Neben bekannten Gesichtern gibt es auch Neuzugänge wie Maya Aguinaldo. Außerdem wird die Terminus-Insel als eine der Start-Maps präsentiert.

Der Modus setzt die Dark Aether-Storyline fort und verspricht spannende neue Features. Activision hat zudem in einem Blogpost weitere Details dazu veröffentlicht, was dich im Zombies-Modus erwartet. Zum Thema Gobblegums wurde vorab noch nichts verraten. Immerhin steht das Gerücht im Raum, dass dieses „ungeliebte Feature“ wieder dabei sein soll.

Wann startet die Beta für Call of Duty: Black Ops 6?

Die Early Access Multiplayer-Beta läuft vom 30. August bis 4. September. Direkt im Anschluss folgt die Open Beta vom 6. bis 9. September. Das ist deine Chance, das Spiel schon vor dem offiziellen Release auszuprobieren.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.