Black Ops 6 bricht Rekorde – Das erfolgreichste Call of Duty aller Zeiten?

Bereits am ersten Tag stellte Call of Duty: Black Ops 6 sämtliche Rekorde ein. Nicht nur auf der Xbox, sondern auch auf PlayStation und Steam gab es einen regelrechten Ansturm. Laut Microsoft erreichten die Verkäufe auf diesen Plattformen 60 Prozent mehr als der Vorgänger Modern Warfare 3 im vergangenen Jahr. Ein absoluter Erfolg, den es in diesem Maße bei Call of Duty noch nie gegeben hat!

Besonders interessant: Black Ops 6 sorgte nicht nur für Verkaufsrekorde, sondern lockte auch neue Abonnenten zum Game Pass. Microsoft vermeldete einen Höchststand an neuen Mitgliedschaften am Veröffentlichungstag. Für Xbox-Besitzer ein echter Vorteil, da sie das Spiel direkt über den Game Pass spielen können, ohne es extra kaufen zu müssen.

Folge uns bei Google News

Call of Duty-Rekord: Was macht Black Ops 6 so besonders?

Du fragst dich vielleicht, warum gerade dieses CoD-Spiel so durch die Decke geht? Ein Grund ist sicherlich die gelungene Kombination aus packender Story und innovativem Gameplay. Die Entwickler haben viel Wert auf neue Mechaniken und realistische Grafik gelegt. Dazu kommen die beliebten Multiplayer-Modi, die Black Ops 6 zu einem echten Erlebnis machen. Die Spieler können sich in spannenden Schlachten messen und gleichzeitig die neuesten Technologien und Waffen austesten.

Zudem hat Microsoft ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse der Gamer gelegt. Nadella betonte in der Ankündigung, dass es das Ziel sei, Spieler genau dort abzuholen, wo sie sich am liebsten aufhalten – egal ob vor der Konsole oder am PC.

„Die Veröffentlichung von Black Ops 6 letzte Woche war die größte Call of Duty-Veröffentlichung aller Zeiten und stellte sowohl für die Zahl der Spieler am ersten Tag als auch für die Zahl der neuen Game Pass-Abonnenten am Veröffentlichungstag einen Rekord auf“, so Satya Nadella während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals am Mittwoch (transkribiert von VGC.com). „Und die Verkaufszahlen bei PlayStation und Steam stiegen im Vergleich zum Vorjahr um über 60 %. Das spricht für unsere Strategie, Gamer dort abzuholen, wo sie sind, indem wir ihnen ermöglichen, mehr Spiele auf den Bildschirmen zu spielen, vor denen sie ihre Zeit verbringen“

Was bedeutet das für die Zukunft von Call of Duty?

Der Erfolg von Black Ops 6 zeigt, dass die CoD-Reihe beliebter ist als je zuvor. Die Verkaufszahlen und neuen Game Pass-Abonnements verdeutlichen, dass die Spieler hungrig auf neue und aufregende Inhalte sind. Für Microsoft und die Entwickler ist dies ein klares Signal: Call of Duty bleibt ein unverzichtbares Franchise in der Gaming-Welt.

Zum Start von Black Ops 6 gibt es eigentlich gar nicht so viele Multiplayer-Modi. Allerdings dauert es nicht mehr lange, genauer gesagt bis morgen, bis Season 01 startet. Um dich perfekt auf den Multiplayer vorzubereiten haben wir dir die besten Sturmgewehre und die besten SMGs in Black Ops 6 übersichtlich zusammengefasst.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Call of Duty: Black Ops 6 ist jetzt für Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One und PS4 verfügbar.