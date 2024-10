Call of Duty: Black Ops 6 – Alle Launch-Modi im Überblick

Was erwartet dich beim Release von Call of Duty: Black Ops 6? Wenn du ein Fan der Call of Duty-Reihe bist, wird dich sicher interessieren, welche Spiel-Modi zum Start von Black Ops 6 verfügbar sein werden. Insgesamt wird es zehn Modi geben, darunter Klassiker wie Team-Deathmatch, Domination und Search & Destroy. Allerdings musst du auf Party-Modi wie Gun Game zunächst verzichten.

Welche Spielmodi sind verfügbar? Neben den traditionellen 6v6-Modi bietet das Spiel auch Varianten wie Gunfight (2v2) und Free-for-All (8 Spieler). Der Hardcore-Modus wird ebenfalls enthalten sein und ermöglicht dir ein intensiveres Spielerlebnis.

Keine großen Team-Modi zum Start

Ein wichtiger Punkt, den du wissen solltest: Größere Team-Modi wie 10v10 oder 12v12 sind zum Launch nicht geplant. Activision und Treyarch haben bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass die Karten eher auf kleine und mittlere Teams ausgelegt sind. Wer auf massive Schlachten steht, muss also abwarten, ob diese Modi später hinzugefügt werden.

Die Entwickler haben bereits angedeutet, dass einige Fan-Lieblinge wie „Gun Game“ und „Sticks and Stones“ erst nach dem Launch erscheinen könnten. Dies ist jedoch noch nicht bestätigt. Es bleibt also spannend, was Treyarch in zukünftigen Updates für die Community bereithält.

Wenn du bei Black Ops 6 sofort loslegen willst, erwarten dich zahlreiche bekannte Modi mit Hardcore-Varianten. Auf größere Team-Schlachten musst du jedoch vorerst verzichten.

Ab wann startet das Spiel? Die Pre-Load-Zeit für Black Ops 6 beginnt am 21. Oktober 2024 um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) . PC-Spieler (Steam und Battle.net) können ab dem 25. Oktober um 06:00 Uhr loslegen.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Xbox Game Pass Ultimate-Besitzer erhalten das Spiel ab Tag 1. Alle Details zum Early Access haben wir dir ebenfalls zusammengefasst.

