Call of Duty: Black Ops 6 – Das Beste seit Black Ops 3?

Spricht man über das Shooter-Genre, kommt man nicht um Call of Duty herum. Die jährliche Veröffentlichung eines neuen CoD-Spiels wurde allerdings langsam zur Tortur, nachdem letztes Jahr das wohl „schlechteste“ Call of Duty seit Jahren veröffentlicht wurde. Mit Modern Warfare 3 hat Activision vor allem dem Einzelspieler-Fans die Freude genommen. Das sahen übrigens nicht nur wir so, auch auf Metacritic.com erhielt das Spiel nur einen Metascore von 56/100. Bei den User-Bewertungen gar nur 2,2 von 10. Nun eine Kehrtwendung! Aktuelle Beta-Spieler meinen: Ja! Sie sehen in dem neuesten Titel das „beste Call of Duty seit Black Ops 3“.

Die Beta von Black Ops 6, die Activision für die kommenden Wochenenden vor dem offiziellen Release am 25. Oktober freigegeben hat, hat bereits für (positives) Aufsehen gesorgt.

Wie gut ist Black Ops 6?

Laut dem Reddit-Sub-Forum punktet das Spiel durch eine raffinierte Spielmechanik und eine starke Ästhetik. Nutzer beschreiben das Spiel als das, was „Cold War hätte sein können“, wenn es mehr Entwicklungszeit erhalten hätte. Besonders hervorgehoben werden die gut ausbalancierten Waffen, die nicht zu schnell und nicht zu langsam agierende Time-to-Kill (TTK), sowie kleine, aber entscheidende Details wie das klassische Prestige-System, persistente Lobbys und eine stimmungsvolle Musik.

Und technisch? Obwohl es sich noch um eine Beta handelt, sind viele Spieler von der Qualität beeindruckt. Die Beta hinterlässt einen „vielversprechenden“ Eindruck, was insbesondere Treyarch zugeschrieben wird, die vier Jahre an diesem Titel gearbeitet haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Zeit der jährlichen Veröffentlichungen mit immer gleichbleibender Qualität vorbei ist und mehr Entwicklungszeit zu einem besseren Spiel führt.

Die „Closed Beta“ läuft derzeit vom 30. August bis zum 4. September. Für all jene die den Titel vorbestellt haben oder den Xbox Game Pass besitzen.

Wann ist die Beta für alle zugänglich?

Die offene Beta startet vom 6. bis 9. September, falls du dich selbst von Black Ops 6 überzeugen möchtest.

Es gibt jedoch auch eine andere Seite des kommenden Call of Duty-Spiels. Bereits jetzt macht sich großer Frust über Cheater in der Beta breit.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für Windows PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Xbox One und PlayStation 4 (PS4).

