Call of Duty: Black Ops 6 – Spieler-Frust über Cheater in der Beta

Die Beta-Version von Call of Duty: Black Ops 6 ist gerade erst seit ein wenigen Tagen online, und schon gibt es Berichte über Cheater/Hacker, die das Spielerlebnis vieler Fans trüben. Die Vorfreude auf den kommenden Shooter von Activision wird durch diese unerwünschten „Eindringlinge“ erheblich gedämpft.

Dabei sind Cheater/Hacker nicht neu für Call of Duty. Bereits seit Jahren kämpfen die Entwickler dagegen an. Manchmal mit Erfolgen, aber nie können sie wirklich das Problem schließen. Es gibt immer wieder Lücken, die Schummler finden, um Anti-Cheat-Systeme zu umgehen. Der Spielspaß wird damit immens gebremst, wenn man auf „Spieler“ mit Wallhacks oder Aimbots trifft.

Was passiert gerade in der Beta?

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 6 wurde am 30. August exklusiv für Vorbesteller (und Spieletester) veröffentlicht. Diese haben jetzt die Möglichkeit, den heiß erwarteten Shooter vor dem offiziellen Release am 25. Oktober auszuprobieren. Doch schon wenige Stunden nach dem Start der Beta tauchten die ersten Videos in den sozialen Medien auf, die Cheater in Aktion zeigen. Dabei wurden besagte Wallhacks und Aimbots angewendet, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Ein besonders viel geteiltes Video von „ModernWarzone“ auf „X“ (vormals Twitter) zeigt einen Spieler, der ohne jegliche Anstrengung durch die Map läuft und seine Gegner erledigt. Das sich dieser „Spieler“ selbst den Spielspaß nimmt ist dabei Nebensache. Viele Spieler sind wütend und enttäuscht über dieses Video. Einige sind sogar überrascht, dass das Problem so schnell nach Veröffentlichung der Beta aufgetreten ist.

There are already cheaters in the first day of the Black Ops 6 beta pic.twitter.com/g5QSiLOdk5 — ModernWarzone (@ModernWarzone) August 31, 2024

Cheater/Hacker in Black Ops 6: Community fordert Konsequenzen

Die Reaktionen der Spieler auf das Cheaten in der Beta sind eindeutig. Dabei geht die Meinung über das Problem nicht wirklich weit auseinander. Es gibt sogar vage Schätzungen, dass jeder fünfte Spieler in der Beta Wallhacks verwendet. Das wäre traurig, wenn es so wäre. Ein Kommentator meint sogar, dass in fast jedem Match mindestens ein verdächtiger Spieler auffällt. Damit hat man einen groben Überblick, wie weit verbreitet das Problem zu sein scheint.

Ein großes Thema in der Community ist das Crossplay. Wie könnte Crossplay das Cheaten beeinflussen? Viele Spieler glauben, dass das Crossplay, besonders mit PC-Spielern, das Cheaten begünstigt. Sie fordern, dass das Crossplay eingeschränkt oder besser reguliert wird, um das Problem zu minimieren. Keine neue Forderung der Call of Duty-Community. Bereits bei den Spielen der Vorjahren war dieses Thema immer brandheiß.

Was unternehmen die Entwickler?

In einem Blogbeitrag haben die Entwickler bereits darauf hingewiesen, dass die Beta eine wichtige Phase für das Testen der Anti-Cheat-Funktionen ist. Sie betonen, dass das Team hinter dem RICOCHET-Anti-Cheat-System hart daran arbeitet, diese Funktionen zu verbessern.

Die Beta ist somit nicht nur ein Vorgeschmack auf das Spiel, sondern auch ein Testfeld für die Anti-Cheat-Maßnahmen. Aktuell wird also viel Feedback der Spieler eingehoben. Zum offiziellen Start des Spiels funktioniert das Anti-Cheat-System hoffentlich besser, als in der aktuellen Beta!

Call of Duty: Black Ops 6 wird am 25. Oktober 2024 für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Alle Details zu den Perks wurden bereits im Vorfeld geleakt.