„Call of Duty“ knackt 500 Millionen-Marke, nur noch „Super Mario“ erfolgreicher!

Die jüngste Veröffentlichung, Call of Duty: Black Ops 6, brach bereits alle Startrekorde, doch das ist längst nicht alles: Activision verkündete jetzt stolz, dass die Serie die beeindruckende Marke von 500 Millionen verkauften Einheiten erreicht hat. Damit reiht sich Call of Duty direkt hinter den legendären Super Mario ein und überholt andere Gaming-Größen wie Tetris, Pokémon und Grand Theft Auto (GTA).

Was macht Call of Duty so erfolgreich? Seit seiner Einführung steht das Franchise für packende Action, fesselnde Storylines und innovatives Gameplay. Egal, ob als Soldat im Zweiten Weltkrieg, bei futuristischen Weltraumeinsätzen oder als ehemaliger CIA-Agent im Kalten Krieg – die Reihe bietet Spielern eine unglaubliche Vielfalt an Szenarien und Geschichten. Die regelmäßige Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Technik haben Call of Duty auch in den letzten Jahren jung gehalten und die Begeisterung der Spieler stetig neu entfacht. Auch wenn es gewisse Ausrutscher gab, wie letztes Jahr Modern Warfare 3.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist der Multiplayer-Modus. Kaum eine andere Serie hat das Online-Gaming so geprägt. Die Möglichkeit, sich weltweit mit anderen Spielern zu messen, sorgt für langanhaltenden Spielspaß und eine treue Community. Hinzu kommen regelmäßig neue Inhalte und Events, die die Spieler immer wieder ins Spiel zurückholen.

Wie konnte Call of Duty sogar Pokémon und GTA überholen?

Es mag überraschend klingen, dass das Shooter-Franchise in Sachen Verkaufszahlen sogar Giganten wie Pokémon und Grand Theft Auto überholt hat. Ein Grund dafür ist die enorme Release-Frequenz der Serie. Jedes Jahr erscheint ein neuer Teil, der die Fans erneut in die virtuellen Schlachtfelder lockt. Bei Serien wie Pokémon oder GTA dauert es oft mehrere Jahre, bis ein neuer Titel erscheint. Immerhin erschien GTA 5 im Jahr 2013 (erstmals). GTA 6 wird aller Voraussicht nach im nächsten Herbst erscheinen. Hier liegen 12 Jahre dazwischen!

Auch die Entscheidung von Activision, das Franchise auf Free-to-Play-Titel wie Warzone und Call of Duty Mobile auszudehnen, hat das Wachstum angekurbelt. Zwar zählen diese kostenlosen Ableger nicht zu den 500 Millionen verkauften Einheiten, aber sie ziehen eine enorme Anzahl neuer Spieler in die Welt von CoD. Viele dieser Spieler steigen anschließend auf einen kostenpflichtigen Titel um.

Mit über 500 Millionen verkauften Einheiten hat Call of Duty einen Meilenstein erreicht, der das Franchise langfristig auf dem Thron der erfolgreichsten Spiele halten könnte. Während Super Mario wohl weiterhin die Spitzenposition behalten wird, scheint Call of Duty das Potenzial zu haben, die Distanz zu verringern.

Wie geht es die nächsten Jahre weiter?

Gerade ist Black Ops 6 in aller Munde, doch bis 2027 gibt es einen groben Plan, der im Internet kursiert. So soll 2025 eine Fortsetzung von Black Ops 2 kommen. Ob es sich dabei um Black Ops 7 handelt ist fraglich, es könnte auch ein nicht nummerischer Titel gewählt werden. Quasi eine Erweiterung zu Black Ops 6, wie wir es mit Modern Warfare 3 im Jahr 2023 erlebt haben. Dabei gibt es auch Leaks, die auf eine neue Wandsprung-Mechanik hindeuten.

Für 2026 kocht die Gerüchteküche an zwei Stellen. Zum einen hört man von einer Ghosts-Fortsetzung, die in zwei Jahren kommen soll oder Modern Warfare 4. Für 2027 soll eine Advanced Warfare-Fortsetzung in Arbeit sein.

