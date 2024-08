Call of Duty: Black Ops 6 – PC-Spezifikationen veröffentlicht

Call of Duty-PC-Spieler müssen jetzt nicht in Panik verfallen, da die PC-Spezifikationen für die Hardware bekanntgegeben wurden. Wenn du Modern Warfare 3 ohne große Probleme am PC gespielt hast, wird deine Hardware auch mit Black Ops 6 kaum Probleme haben. Immerhin sind die Anforderungen ziemlich gleich.

Call of Duty: Black Ops 6 benötigt also keine höhere Hardwareleistung als Modern Warfare 3 (2023). Die grundlegenden Systemanforderungen sind nahezu identisch. Beide Spiele haben ähnliche Anforderungen an Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher und Speicherplatz.

Welche Hardware benötigst du?

Die minimalen Systemanforderungen umfassen:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (neueste Updates)

Windows 10 64 Bit (neueste Updates) Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 960 oder GTX 1650, oder AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 oder GTX 1650, oder AMD Radeon RX 470 Speicher: SSD mit 149 GB freiem Speicherplatz (78 GB, wenn COD HQ und Warzone bereits installiert sind)

SSD mit 149 GB freiem Speicherplatz (78 GB, wenn COD HQ und Warzone bereits installiert sind) Prozessor: Intel Core i5-6600 oder AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600 oder AMD Ryzen 5 1400 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Internet: Breitband-Internetverbindung

Welche Hardware wird empfohlen?

Für optimale Leistung benötigst du:

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (neueste Updates)

Windows 10 64 Bit (neueste Updates) Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060, AMD Radeon RX 6600XT oder Intel Arc A770

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060, AMD Radeon RX 6600XT oder Intel Arc A770 Speicher: SSD mit 149 GB freiem Speicherplatz (78 GB, wenn COD HQ und Warzone bereits installiert sind)

SSD mit 149 GB freiem Speicherplatz (78 GB, wenn COD HQ und Warzone bereits installiert sind) Prozessor: Intel Core i7-6700K oder AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-6700K oder AMD Ryzen 5 1600X Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Internet: Breitband-Internetverbindung

Was gibt es sonst Neues zu Black Ops 6?

Black Ops 6 bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Vorbesteller von Black Ops 6 erhalten unter anderem das Reflect 115 Camo Pack, das in Warzone und Modern Warfare 3 verwendet werden kann. Außerdem gibt es drei legendäre Aether Tools, drei Flawless Aetherium Crystals und drei Ray Gun Weapon Cases für den Zombies-Modus von Modern Warfare 3. Eine weitere interessante Neuerung ist, dass der Zombies-Modus in Black Ops 6 eine Third-Person-Perspektive bieten wird. Außerdem wird es ziemlich blutige Cutscenes geben. Zu den Perks in Black Ops 6 gab es bereits vor Wochen einen massiven Leak. Zudem wurde bestätigt, dass Gobblegums nicht zu Pay-to-Win führen werden.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 24. Oktober 2024 für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One.