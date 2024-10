Black Ops 6: Das sind die besten SMGs im Spiel

In der schnellen und intensiven Welt von Black Ops 6 sind die Spieler oft in Nahkampfsituationen gefangen, in denen Scharfschützengewehre nicht hilfreich sind. Viele greifen stattdessen auf Maschinenpistolen (SMGs) zurück, um ihre Kämpfe zu gewinnen. Die neueste Ausgabe von Call of Duty bietet viele großartige SMG-Optionen. Jede der sechs Startoptionen hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Um auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein, müssen die Spieler die Vor- und Nachteile dieser effektiven Waffen kennen.

Platz 6: Kompakt 92

Freischaltung auf Level: 49

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 1091

Grundschaden (Körper-Treffer): 20

Wenn es um die Feuerrate geht, gibt es kein anderes SMG wie das Kompakt 92. Seine größte Stärke ist jedoch auch ein großer Nachteil für das Spiel in Online-Matches, da die Schnellfeuerfunktion den Rückstoß erhöht, was die Handhabung nicht gerade ideal macht. Mit den richtigen Aufsätzen lässt es sich jedoch in ein Kraftpaket für den Nahkampf verwandeln.

Platz 5: Jackal PDW

Freischaltung auf Level: 43

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 682

Grundschaden (Körper-Treffer): 27

Als die Beta von Black Ops 6 veröffentlicht wurde, waren sich alle einig, dass die Jackal PDW eine der besten Waffen im Spiel ist. Jetzt, nach der Veröffentlichung, hat die Waffe einige Balancing-Updates erhalten, die ihre Leistung verbessern, aber glücklicherweise wurde sie nicht in die Bedeutungslosigkeit gedrängt. Stattdessen ist sie eine absolut solide Wahl für die SMG-Klasse, vor allem mit den richtigen Aufsätzen.

Platz 4: Tanto .22

Freischaltung auf Level: 16

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 441

Grundschaden (Körper-Treffer): 38

Die Tanto .22 bricht mit der typischen Maschinenpistole, denn sie verzichtet auf die übliche hohe Kadenz und richtet stattdessen großen Schaden an. Das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, denn der langsame und gleichmäßige Geschossstrahl ist für eine Maschinenpistole sicherlich ungewöhnlich. Hat man sich aber erst einmal daran gewöhnt, wird man für seine Präzision mit regelmäßigen Drei-Schuss-Kills belohnt.

Platz 3: KSV

Freischaltung auf Level: 7

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 800

Grundschaden (Körper-Treffer): 26

Die Klasse der Maschinenpistolen ist nicht ohne Grund eine der beliebtesten, da praktisch jede Waffe eine solide Option darstellt. Eine Waffe, die jedoch oft unter den Teppich gekehrt zu werden scheint, ist die KSV SMG. Sie wird früh im Spiel freigeschaltet und ist eine unglaublich vielseitige Wahl.

Platz 2: C9

Freischaltung auf Level: 0

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 732

Grundschaden (Körper-Treffer): 29

Ein Spieler eines früheren Call of Duty oder eines anderen beliebten Shooters wird die C9 sofort als MP5-ähnliches Modell erkennen und sich darüber freuen, dass sie sich genauso spielt. Es gibt keinen direkten Fehler im Spiel der C9, außer der erwarteten leichten Schwierigkeit auf Distanz, aber selbst das gehört zu den besten in seiner Klasse.

Platz 1: PP-919

Freischaltung auf Level: 37

Standard-Magazinkapazität: 64

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 625

Grundschaden (Körper-Treffer): 25

Die PP-919 ist die perfekte SMG für Spieler, die auf dem Schlachtfeld aggressiv vorgehen wollen. Sie verfügt über das größte Magazin und ermöglicht es den Spielern, auf der Karte zu sprinten, zu gleiten und zu tauchen, ohne zwischen den Kills nachladen zu müssen. Sie macht es sogar etwas einfacher, Highscores zu erzielen, da es zwischen feindlichen Begegnungen weniger Leerlauf gibt.

