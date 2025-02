Call of Duty 2025: Shooter könnte auch auf der PS4 und Xbox One erscheinen

Call of Duty-Spieler sind verärgert über neue Entwicklungen zu den PS4- und Xbox One-Versionen des Spiels. Call of Duty gehört zu den größten Franchises weltweit und veröffentlicht seit 2005 jedes Jahr ein neues Spiel. Egal ob gut oder schlecht, in jeder Weihnachtssaison ist ein Spiel in den Regalen zu finden. Es ist verlässlich und meistens konstant, doch Fans fordern, dass die Reihe künftig mehr Wert auf Qualität statt Quantität legt.

Manche Spieler haben das Gefühl, dass die Serie stagniert und nach über 20 Spielen nicht mehr innovativ genug ist. Call of Duty hat zwar neue Wege ausprobiert, ist aber letztendlich zu seinen traditionellen Wurzeln zurückgekehrt. Ein Punkt, der CoD in den Augen vieler Spieler seit Jahren beeinträchtigt, ist, dass es weiterhin jedes Jahr für Xbox One und PS4 erscheint. Andere große Franchises haben sich weiterentwickelt, um die Vorteile der neuen Hardware auszuschöpfen.

Call of Duty 2025 could still release on PS4 and Xbox One, per sources. Supporting last-gen in 2025 is a wild decision, but the game is in development for the old consoles from what we’ve heard.

This may be a reason as to why there can’t be two big maps in Warzone at same time. pic.twitter.com/mfkmOR65Fz

