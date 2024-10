CoD: Black Ops 6 – Glitch verhindert das Spawnen von Zombies

Ein ärgerlicher Glitch hat einem Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 den Spaß an der Zombiejagd verdorben, da er auf einer der neuen rundenbasierten Karten des Spiels in einer bestimmten Runde feststeckte. Dieser Fehler ist einer von mehreren, die das Spielerlebnis im neuen Zombies-Modus momentan beeinträchtigen, obwohl Spieler bereits Lösungen gegen das Steckenbleiben mitten in der Runde geteilt haben. Seit seiner Veröffentlichung im Oktober war der Titel ein großer Erfolg für Entwickler Treyarch und Publisher Activision und erreichte Spitzenplätze in digitalen Shops wie Steam.

Der Kampagnenmodus des Spiels wurde von einigen als einer der besten der gesamten Call-of-Duty-Reihe gelobt. Jede neue Hauptversion bringt in der Regel ein neues Survival-Erlebnis mit sich, und Black Ops 6 führt die Fans in das nächste Kapitel von Zombies. Ein Fehler führte jedoch dazu, dass der Fortschritt eines unglücklichen Spielers zum Stillstand kam, was zu einem Post in den sozialen Medien führte.

Glitch in Black Ops 6 Zombies lässt keine neuen Untoten mehr erscheinen

Der neue Zombies-Modus von Black Ops 6 hat zwar positive Rückmeldungen erhalten, kämpft jedoch auch mit einigen Fehlern und Problemen. Reddit-Nutzer TheZProject115 postete ein Bild, auf dem er in einer Runde auf der neuen Karte Liberty Falls feststeckt. Seit Runde 11 spawnen keine Zombies mehr, sodass der Spieler in einer Endlosschleife gefangen ist. Der frustrierte Spieler witzelte, dass die Zombie-Krise aufgrund des Fehlers „vorbei“ sei, was andere dazu brachte, ihre eigenen Erfahrungen mit Glitches im Zombies-Modus zu teilen. Nutzer UhhmActhually kommentierte:

Die Spawns in diesem Spiel sind so seltsam. Manchmal hänge ich fünf Minuten in einer Runde ohne Spawns fest, nur um dann plötzlich 20 Zombies aus dem Nichts auftauchen zu sehen, und ein anderes Mal ändert sich die Runde, während die Zombies buchstäblich auf mich zurennen.

