Warzone: Entwickler testen Matches mit 150 Spielern – Eine gute Idee?

Call of Duty zählt zu den weltweit bekanntesten Spielereihen und bietet zahlreiche Spielmöglichkeiten. Neben den Hauptspielen, mit Call of Duty: Black Ops 6 als aktuellstem Titel, gibt es auch Warzone und das weiterhin populäre Call of Duty: Zombies. Um den Status als eines der führenden Battle-Royale-Spiele zu bewahren, ergänzen Raven Software und Activision laufend neue Inhalte und testen innovative Ideen, von denen einige Erfolg hatten und andere nach Tests verworfen wurden.

Nun wurde eine neue Änderung in Call of Duty: Warzone angekündigt, die ab sofort erlebbar ist. Raven Software, ein Entwickler von Warzone, verkündete in einem großen Update, dass die Spieleranzahl auf 150 erhöht wird. Dies steigert die Intensität, den Nervenkitzel und das Chaos im Spiel erheblich. Sowohl erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger werden diese spannende Änderung genießen können.

You may notice something a little different starting today. 👀 In preparation for future updates, we will begin intermittently testing 150 players across standard Battle Royale playlists. We will be closely monitoring player feedback, performance, and overall impact on match… — Raven Software (@RavenSoftware) February 27, 2025

Call of Duty: Warzone soll in Zukunft 150 Spieler ins Rennen schicken

Das Ranglistenspiel bleibt davon unberührt, sodass sich die Spieler keine Sorgen über mögliche Auswirkungen machen müssen. Während der Testphase werden jedoch nur 100 Kämpfer auf der Karte sein, bis die Anzahl der neuen Spieler bekannt ist und möglicherweise Anpassungen vorgenommen werden. Diese Entscheidung könnte Call of Duty: Warzone von anderen Battle-Royale-Spielen abheben, bei denen in der Regel nur 100 Spieler pro Match teilnehmen.

Warzone begann ebenfalls mit 100 Spielern, hat aber schon früher die Erhöhung der Spielerzahl in Erwägung gezogen. Sollte diese Neuerung erfolgreich sein, könnte sie dauerhaft umgesetzt oder als alternative Playlist neben der Standard-Playlist mit 100 Spielern angeboten werden. Call of Duty: Warzone, die Battle-Royale-Version der Serie, zeichnet sich durch regelmäßig wechselnde Karten und Themen aus.

In der Season 2 Reloaded von Call of Duty: Black Ops 6 wurden beispielsweise die Teenage Mutant Ninja Turtles hinzugefügt. Fans vermuten, dass die Karte Verdansk bald wieder in verfügbar sein könnte, was durch die Ankündigung einer Erhöhung auf 150 Spieler weiter befeuert wird. Spieler sind eingeladen, an der Testphase teilzunehmen und ihr Feedback an Raven Software und Activision weiterzugeben. Der Ausgang dieses Tests könnte zukünftige Updates für Call of Duty: Warzone beeinflussen, wie Raven Software andeutete.

Quelle: x.com via @RavenSoftware