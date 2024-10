Black Ops 6: Das sind die besten Sturmgewehre im Spiel

Black Ops 6 von Activision, der neueste Teil der Call-of-Duty-IP und der sechste Titel der Reihe und setzt die Geschichte von Cold War fort. Es bietet erweiterte Zombie-Inhalte, eine spannende Kampagne und ein innovatives Multiplayer-Erlebnis. Sturmgewehre zählen zu den beliebtesten Waffenarten in CoD. Diese vielseitigen Waffen sind auf verschiedene Distanzen einsetzbar und bieten stabile Leistung, was sie für viele Spieler zur besten „Allrounder“-Waffe macht.

In diesem Artikel berichten wir über die wichtigsten Informationen über Season 01 von Black Ops 6.

Platz 6: GPR 91

Freischaltung auf Level: 28

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 714

Grundschaden (Körper-Treffer): 23

Das GPR 91 ist ein vollautomatisches Gewehr, das relativ früh im Spiel freigeschaltet wird, da bis Level 28 nur wenig Erfahrungspunkte benötigt werden. Es ist ein Sturmgewehr mit durchschnittlicher Feuerrate, Schaden und Munitionskapazität.

Platz 5: AS Val

Freischaltung auf Level: 55

Standard-Magazinkapazität: 20

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 896

Grundschaden (Körper-Treffer): 21

Das AS Val ist ein schnelles Sturmgewehr, das sich besonders für den Kampf auf kurze Distanz eignet. Es hat eine geringe Magazinkapazität von 20 Schuss und verfügt über den berühmten integrierten Schalldämpfer, was bedeutet, dass der Spieler keinen Mündungsaufsatz wählen kann. Das AS Val ist das letzte Gewehr, das Spieler auf ihrem Weg durch das Spiel freischalten können.

Platz 4: AK-47

Freischaltung auf Level: 10

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 652

Grundschaden (Körper-Treffer): 28

Die AK-47 ist ein Standard in der Call-of-Duty-Reihe und in Ego-Shootern im Allgemeinen. Die Black Ops 6 Variante dieser beliebten Waffe wird früh freigeschaltet und bietet eine durchschnittliche Ausstattung.

Platz 3: Model L

Freischaltung auf Level: 40

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 600

Grundschaden (Körper-Treffer): 29

Das Modell L wird spät freigeschaltet, erfordert Stufe 40 und bietet eine interessante Kombination von Eigenschaften. Es feuert langsam, hat aber einen respektablen Schaden und eine hohe Treffergenauigkeit.

Platz 2: Ames 85

Freischaltung auf Level: 19

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 750

Grundschaden (Körper-Treffer): 23

Die Ames 85 ist eine frühe Freischaltung in Black Ops 6 und bietet ein gut abgerundetes Sturmgewehr. Es hat eine Standard-Magazinkapazität, eine solide Feuerrate und einen anständigen Schaden. Es wird auf Stufe 19 freigeschaltet und profitiert daher von der Möglichkeit, es früh zu leveln.

Platz 1: XM4

Freischaltung auf Level: 0

Standard-Magazinkapazität: 30

Standard-Feuerrate (Schüsse pro Minute): 800

Grundschaden (Körper-Treffer): 22

Die XM4 ist eine Version der berühmten M4, die wahrscheinlich eine der bekanntesten Waffen in Spielen und anderen Medien im Allgemeinen ist. Sie kann als Basis freigeschaltet werden und ist wahrscheinlich die erste Waffe, die viele Spieler verwenden werden, da sie beeindruckende und konstante Werte bietet.

