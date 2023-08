Call of Duty: Modern Warfare 4 angeteasert: Infinity Ward plant Fortsetzung

Mit dem kommenden "Modern Warfare 3" ist die Geschichte nicht abgeschlossen. Call of Duty: Modern Warfare 4 wird kommen!

Alles deutet darauf hin, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 nicht das Ende der neu gestarteten Serie im Shooter-Franchise von Activision sein wird. Call of Duty hat mehrere “Sub-Franchises” die letzten Jahre erschaffen, wobei “Modern Warfare” sicherlich zu den Populärsten zählt. Der Narrative Director von Call of Duty hat nun bestätigt, dass es ein Modern Warfare 4 geben wird.

Call of Duty entwickeln drei Hauptstudios (Sledgehammer, Infinity Ward, Treyarch) und unzählige Nebenstudios, die allesamt mithelfen, um jährlich ein neues Spiel auf dem Markt zu bringen. Für die diesjährige Irritation ist Sledgehammer Games zuständig. Obwohl Treyarch den Zombie-Extraktionsmodus entwickelt. Und anscheinend wird die Modern Warfare-Geschichte weitergehen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – mehr oder weniger – bestätigt

Im Gespräch mit der Washington Post plauderte Narrative Director Brian Bloom (Infinity Ward) aus dem Nähkästchen. So erwähnte er, dass es erst “der Anfang sei” und das Fans davon ausgehen können, dass die beliebten Charaktere Captain Price, Ghost und Co in zukünftigen Call of Duty-Spielen zu sehen sind. Dies könnte bedeuten, dass Valdimir Makarov möglicherweise nicht nur ein einmaliger Bösewicht ist, was ihm eine längere Herrschaft ermöglichen würde, wie er es in der ursprünglichen Trilogie getan hat.

“Wir stellen uns vor, dass Charakterbögen in eine Richtung verlaufen, sie können aber auch aus ihrem Handlungsbogen herausfallen, sie können rückwärts gehen, Menschen können sich weiterentwickeln und verändern”, so Bloom. “All diese Dinge bieten einen reichen, fruchtbaren Boden, um Geschichten zu erzählen, und das wird nicht aufhören. Tatsächlich würde ich sagen, wir fangen gerade erst an.”

Spin-Off-Spiele nicht ausgeschlossen

Wenn sich Activision auf Modern Warfare “spezialisiert”, dann könnte es auch Spin-Off-Titel geben, die schon bereits öfters gemunkelt wurden. Ein “Ghost”-Originalspiel wurde irgendwann einmal schon erwähnt. Natürlich nicht offiziell. Es hätte durchaus seinen Reiz, wenn diese ikonischen Charaktere eigene Spiele hätten. Allerdings wird es wohl nicht so sein, dass deswegen kein neues Call of Duty-Hauptspiel erscheint.

Call of Duty: Modern Warfare 4 könnte irgendwann einmal Realität werden, jedoch nicht 2024. Für das nächste Jahr wurde bereits angedeutet, dass es die Fortsetzung zu Black Ops Cold War geben wird.