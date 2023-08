Call of Duty: Modern Warfare 3 – Alle Infos zur offenen Beta

Das kommende Call of Duty: Modern Warfare 3 wird die größte Zombies-Map aller Zeiten beinhalten, Beta-Termine gibt es bald!

Call of Duty: Modern Warfare 3 - (C) Activision

Endlich ist der “Gameplay Reveal Trailer” zu Call of Duty: Modern Warfare 3 raus – und wir müssen uns nicht nur den Spekulationen hingeben. Das kommende Modern Warfare 3 wurde in einem actiongeladenen Trailer enthüllt und zeigt neben Gameplay-Ausschnitten auch Informationen über die bevorstehende Beta-Phase.

Wir wir bereits geahnt haben, wird der Titel zuerst auf den PlayStation-Konsolen spielbar werden. Allerdings gibt es auch eine Open-World-Zombies-Map, die im Spiel enthalten sein wird.

Modern Warfare 3: Offene Beta und Mega-Zombie-Map

Optisch steht MW3 dem Vorgänger MW2 nichts nach. Warum sollte es auch. Der “Gameplay Reveal Trailer” überzeugt Spieler des Shooter-Franchise.

Die offene Beta wurde im Trailer ebenfalls bestätigt, jedoch noch ohne Termine. Sollten die Gerüchte stimmen, dann wird die Modern Warfare 3 Beta irgendwann im Oktober starten. Die offiziellen Termine erwarten wir in den kommenden Wochen. Wer bereits jetzt vorbestellt, erhaltet außerdem früheren Zugriff auf die Multiplayer-Beta und die Kampagne.

Wann startet die Beta-Phase? Es gibt noch keinen offiziellen Termin, jedoch wird der Zeitraum zwischen dem 6. und 10. Oktober 2023 gemunkelt.

Welche Modi wird es im Modern Warfare 3-Multiplayer geben?

Activision hat bei der Enthüllung folgende Modi bestätigt:

Team Deathmatch

Domination

Kill Confirmed

Hardpoint

Ground War

Krieg

Cutthroat (3 Spieler vs. 3 Spieler vs. 3 Spieler)

Der Multiplayer-Modus bietet, wie bereits vorab geleakt, 16 klassische Maps aus Modern Warfare 2 (2009). Außerdem 4 “Ground War”-Maps, Map-Voting, die klassische Minimap und das bekannte Perk-System für die Ausrüstung, wie bereits in MW2.

Größte Änderung im Zombie-Modus

Wie bereits gemunkelt, wird Modern Warfare 3 einen Zombies-Modus bieten. Zum ersten Mal als Open-World. Darüber hinaus soll dieser Mehrspielermodus insgesamt 24 Spieler auf die Map bringen. Das Ganze kann man sich in etwa vorstellen wie den DMC-Modus in MW2. Nur eben mit Zombies. Eine offene PvE-Umgebung mit Extraktions- und Überlebensmechanismen. Die Geschichte wird sich weiter um den “Dark Aether” drehen. Es gibt auch neue Mechaniken und einige der größten Feinde, die es bisher in der Serie zu bekämpfen gilt. Anders als die Kampagne und den Multiplayer-Modus wird der Zombie-Modus von Treyarch entwickelt und nicht von Sledgehammer.

Die Kampagne für MW3 wird übrigens direkt an MW2 anschließen. Dabei sollen die Hälfte der Missionen lineare Story-Kapitel sein. Die anderen Missionen sollen “Open Combat” sein, also kannst du sie spielen, wie du möchtest.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für Windows PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One und Xbox Series X/S.