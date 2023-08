Modern Warfare 3 könnte Zombies-Modus zurückbringen

Eine mysteriöse Telefonnummer im Enthüllungstrailer gibt Hinweise auf einen Zombie-Modus in Call of Duty: Modern Warfare 3.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 - (C) Activision

Der beliebte Zombies-Modus könnte sein Comeback feiern und erneut für Furore sorgen! Während der aktuelle Enthüllungstrailer für Call of Duty: Modern Warfare 3 anläuft, kannst du eine “mysteriöse Telefonnummer” entdecken. Diese Nummer ist kein gewöhnlicher Kontakt, sondern birgt vielleicht ein Geheimnis, das die Fans aufhorchen lässt. Schließlich ist der Zombies-Modus ein echter Klassiker, der in der Call of Duty-Reihe für Nervenkitzel sorgt.

Seit über einem Jahrzehnt gehört der Zombies-Modus zur DNA von Call of Duty. Doch in den letzten Jahren wurde dieser spannende Spielmodus von der Modern Warfare-Reihe ein wenig beiseitegeschoben. Jetzt jedoch scheint es, als könnte sich das Blatt wenden und die Zombies wieder auf die Bildfläche treten. Schließlich hat die mysteriöse Telefonnummer eine wichtige Botschaft zu vermitteln.

Heute am 17. August findet eine offizielle Enthüllungsveranstaltung in Call of Duty: Warzone statt. Hier wird nicht nur Call of Duty: Modern Warfare 3 vorgestellt, sondern es warten auch exklusive Belohnungen für Warzone- und Modern Warfare 2-Spieler. Dazu gehören das M13C-Sturmgewehr, ein Konni Group-Emblem, ein Battle Pass-Tier-Sprung und die Crimson Sound-Rufkarte. Doch die aufregenden Neuigkeiten enden hier nicht!

Das Rätsel mit der Telefonnummer

Activision weiß, wie man die Spannung auf die Spitze treibt. Über eine mysteriöse Telefonnummer werden die Fans aufgefordert, eine SMS statt einen Anruf zu tätigen. Diejenigen, die dem Erhalt von Textnachrichten zustimmen, erhalten eine Reihe von Nachrichten, die Call of Duty: Modern Warfare 3 ankündigen. Doch das ist noch nicht alles, denn die Telefonnummer reagiert auf bestimmte Schlüsselwörter.

Ein besonders interessantes Schlüsselwort ist “Zombies”. Wer die SMS mit diesem Wort sendet, erhält eine Audiodatei als Antwort. Der Ton in dieser Audiodatei ist unverkennbar – er erinnert an das grummelnde und schreiende Geräusch eines Zombies. Klingt das nicht nach einem Hinweis auf den Rückkehr der Zombies?

Texting “zombies” to the unknown caller gives you this audio message #MWIII #Zombies 👀 pic.twitter.com/sF6LKSRvrs — Ryan B. (@PrestigeIsKey) August 16, 2023

Die Hoffnung auf die Rückkehr der Zombies

Natürlich ist die Audiodatei keine offizielle Bestätigung, dass der Zombies-Modus für Call of Duty: Modern Warfare 3 zurückkehrt. Es könnte sich auch um ein spaßiges “Easter Egg” der Entwickler handeln. Doch die Verbindung zu anderen Textnachrichten rund um Modern Warfare 3 lässt vermuten, dass hier mehr dahintersteckt. Schließlich wäre es unklug, die Fans mit dem Zombies-Modus zu necken, wenn er nicht wirklich im Spiel auftauchen würde.

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird am 10. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. In anderen Gerüchten rund um das Spiel wurde berichtet, dass alle Maps aus MW 2 (2009) im Multiplayer enthalten sein werden. Außerdem soll die Beta, wie auch schon in den Vorjahren, zuerst auf PlayStation-Konsolen starten. Für etwas Verwirrung sorgte Microsoft, nachdem die Xbox One als Plattform für das kommende Spiel nicht erwähnt wurde.