Modern Warfare 3-Leak: Alle Maps aus MW2 (2009) inkl. Map-Voting

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 - (C) Activision

In wenigen Tagen erfahren wir offiziell mehr über Call of Duty: Modern Warfare 3, doch zuvor macht ein neuer Leak die Runde. Schließlich steht die offizielle Enthüllung am 17. August bevor, aber die Gerüchte und Leaks rund um das Spiel haben die letzten Monate bereits ordentlich eingeheizt. Mehrere Quellen haben bereits berichtet, dass das Sequel als Add-on für Modern Warfare 2 (2022) geliefert wird. Doch nun gibt es noch aufregendere Neuigkeiten: Alle Mehrspieler-Maps sollen aus dem beliebten Modern Warfare 2 (2009) Remastered übernommen werden!

Ja, du hast richtig gehört! Auf “X” (vormals Twitter) hat der bekannte Leaker “@el_bobberto” verkündet, dass jede Mehrspieler-Map, die zum Start des neuen Sequels verfügbar sein wird, aus dem Originalspiel von 2009 stammt und in neuem Glanz erstrahlt. Als Beweis hat er sogar ein Bild geteilt, das auf eine Kartenabstimmung hinweist – eine Funktion, die in den neueren Einträgen der Serie fehlte und von vielen Fans vermisst wurde.

As of now, every MWIII launch map is a remastered MW2 (2009) map. #MWIII — bob. (@el_bobberto) August 15, 2023

Die Nachricht mag zwar unglaublich klingen, aber sie wird von einem weiteren bekannten Insider, “@TheGhostOfHope”, unterstützt. Er berichtet, dass “fast alle” Karten aus Modern Warfare 2 (2009) übernommen werden sollen. Es gibt auch Gerüchte über einige Karten aus älteren Titeln, die von Treyarch, Sledgehammer und Infinity Ward entwickelt wurden, aber bisher wurde nichts bestätigt. Tom Henderson von “Insider Gaming” gibt an, dass der Fokus auf remasterten Karten liegen wird, konnte aber die Maps nicht bestätigen.

Modern Warfare 3-Leak setzt auf Nostalgie

Anscheinend setzt Activision auf den “Nostalgie-Faktor”. Immerhin möchte man Call of Duty: Modern Warfare 3 als “Vollpreisspiel” verkaufen, dementsprechend wird der Preis ausfallen. Ebenfalls vorab bestätigt wurde, dass das nächste CoD für die “Old Gen” PS4 und Xbox One wie sein Vorgänger erscheinen wird. Die Beta erscheint zuerst auf den beiden PlayStation-Konsolen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.