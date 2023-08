Wird Activision das kommende Call of Duty: Modern Warfare 3 zu einem äußerst attraktiven Preis verkaufen? Oder ist es ein Platzhalter?

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 - (C) Activision

Seit einigen Jahren herrscht etwas Unruhe bei Gamern, wenn es um Preise für neue Videospiele geht. Immerhin handelt es sich bei “jährlichen Erscheinungen” oft nur um ein Update. Seien es Fußball- oder F1-Simulationen oder Call of Duty. Vielleicht wird Call of Duty: Modern Warfare 3 zu einem günstigeren Preis verkauft, als wir alle gedacht haben.

Woher stammt das Preis-Gerücht? Auf X (vormals Twitter) teilte “Evan Fox” den Preis des Spiels in Australien. Die Preisangabe steht im Steam-Store auf der anderen Seite des Planeten mit 54,96 australische Dollar angeschrieben. Das wären umgerechnet 32,60 Euro.

Der Preis ist möglicherweise ein Platzhalter, wie einige vermuten würden. Aber es ist etwas seltsam, dass der Preis nicht bei 60 bzw. 70 Euro (umgerechnet) liegt. Einige X-Kommentatoren sind sich ziemlich sicher, dass dies ein möglicher Rabatt für Modern Warfare 2-Besitzer ist.

Call of Duty: Preise für Spiele als Gesprächsthema

Die Preise für Call of Duty-Spiele waren schon immer ein heißes Diskussionsthema unter den Gamern. Früher waren die Preise für einzelne Spiele eher konstant, und du konntest dir für etwa 60 Euro das neueste Call of Duty-Spiel sichern. Doch in den letzten Jahren hat sich dieser Trend geändert.

Mit der Einführung von Deluxe Editionen, Season Passes und Mikrotransaktionen haben die Preise oft die Marke von 100 Euro überschritten. Das der Standard-Preis für Call of Duty: Modern Warfare 3 “nur” 32 Euro (oder vielleicht 35 Euro) beträgt, wäre eine mittelschwere Sensation. Die erst bewiesen werden muss.

Preistrend zeigt eigentlich nach oben

Es gibt Spekulationen darüber, wie sich die Preise für Call of Duty-Spiele weiterentwickeln könnten. Einige Experten glauben, dass die Preise weiter steigen könnten, insbesondere wenn die Spiele auf die kommende Generation von Konsolen optimiert werden. Neue Technologien und höhere Entwicklungsanforderungen könnten zu höheren Produktionskosten führen, die dann auf die Spieler übertragen werden. Einige Publisher haben bereits die Preise in die Höhe geschraubt.

Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, dass die Entwickler innovative Ansätze finden, um die Spiele erschwinglicher zu machen. Abonnements, die Zugang zu mehreren Call of Duty-Titeln bieten, könnten an Beliebtheit gewinnen. Vielleicht deshalb der sehr erschwingliche Einstandspreis. Immerhin war gerüchteweise vor der Modern Warfare 3-Ankündigung immer die Rede, dass Modern Warfare 2 “Premium-Inhalte” im Jahr 2023 erhalten wird. Die Veröffentlichung eines vollständigen Call of Duty-Spiels war möglicherweise vor Februar 2023 gar nicht geplant.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Und das Spiel wird den ikonischen Bösewicht Makarov zurückbringen, der bereits in MW2 “angeteasert” wurde.