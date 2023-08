CoD: Modern Warfare 3 – Beta erscheint zuerst für PlayStation

Wahrscheinlich zum letzten Mal wird ein Call of Duty-Spiel auf der PlayStation mit der Beta "starten". Ein gelöschtes Video verrät mehr.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 - (C) Activision

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Call of Duty ist wichtig, vor allem für Sony und seine PlayStation-Konsolen. Das Angebot von Microsoft, dass PS5 (und PS4) weiterhin vier Jahre lang Zugriff auf ALLE Activision-Blizzard-Spiele halten, wurde abgelehnt. Stattdessen freute man sich zehn Jahr lang “nur” Call of Duty zu erhalten. PlayStation ist sich sicher: Ihre Spieler möchten Call of Duty. Und für das neueste CoD: Modern Warfare 3 (2023) scheint es ebenfalls eine Beta-Exklusivphase zu geben.

Woher wir das wissen? Ein inzwischen gelöschtes YouTube-Video sagt genau dies aus. Wie online entdeckt wurde, gab es ein PlayStation-Video, das zeigte: Modern Warfare 3 “mindestens 5 Tage vor allen anderen Plattformen”. Natürlich in Bezug auf die Beta-Phase. Den gleichen Deal, wie mit vorherigen CoD-Spielen, hat Sony also wieder abgeschlossen. Das könnte auch der letzte Deal gewesen sein.

Video gelöscht: Modern Warfare 3-Beta startet zuerst auf PlayStation

Bevor das Video wieder vom Netz genommen wurde, hat natürlich jemand einen Screenshot gemacht. “@BKTOOR_” ist eins der X-Konten (vormals Twitter), die den Screenshot teilten. Dazu auch eine passende Google-Übersetzung, da der Text auf arabisch ist.

“Spielen Sie zuerst die Demo auf PlayStation”, heißt es in der Anzeige. “Auf PlayStation mindestens fünf Tage vor jeder anderen Plattform verfügbar. Für den Zugriff auf die frühe Beta ist eine Vorbestellung erforderlich.”

Damit nehmen wir stark an, dass die Beta auf PS5 und PS4 zuerst laufen wird. Vorausgesetzt man hat das Spiel vorbestellt.

PlayStation-Exklusivität áde?

Sobald der Mega-Deal zwischen Microsoft und Activison-Blizzard abgeschlossen ist – derzeit liegt alles an Großbritannien und einer Frist-Verlängerung dafür, wird es wohl nicht mehr passieren, dass PlayStation-Spieler früheren Zugriff auf ein neues Call of Duty-Spiel erhalten werden. Zumindest dürfen PlayStation-Besitzer die nächsten 10 Jahre lang mit neuen Spielen aus dem beliebten Shooter-Franchise rechnen. Microsoft hat ähnliche Deals mit Nintendo und verschiedenen Cloud-Gaming-Plattformen abgeschlossen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Und das Spiel wird den ikonischen Bösewicht Makarov zurückbringen, der bereits in MW2 “angeteasert” wurde.