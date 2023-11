Call of Duty Fakten

In Call of Duty: Modern Warfare 3 können Spieler zwar Kosmetika und Freischaltungen aus Call of Duty: Modern Warfare 2 übernehmen, aber um Waffen freizuschalten, müssen sie Herausforderungen im neuen Spiel bestehen. Das Freischalten von Waffen und Ausrüstung durch ein Aufleveln ist ein regelmäßiger Teil von Call-of-Duty-Spielen. Aber es kann oft mühsam sein, besonders wenn man eine bestimmte Waffe oder Ausrüstung bevorzugt und diese nicht direkt zugänglich ist, sondern durch eine Herausforderung gesperrt wird.

Zum Glück können Spieler das Waffensystem und seine Freischaltungen umgehen, um Teile ihrer Ausrüstung früher zu erhalten. Dazu muss man lediglich eine Pause von den Multiplayer-Listen des Spiels einlegen und stattdessen Zeit im Modern Warfare Zombies-Modus verbringen.

Waffen in Call of Duty: Modern Warfare 3 schneller freischalten

Für Leute, die Modern Warfare Zombies noch nicht gespielt haben, ist es eine weniger begrenzte Erfahrung. Es ähnelt dem DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone. In diesem Modus mussten Spieler das Schlachtfeld verlassen, sobald sie ihren Lauf beendet hatten. Dadurch wurde alles, was sie zu diesem Zeitpunkt in ihrem Inventar hatten, freigeschaltet und konnte in anderen Spielmodi verwendet werden. Auf diese Weise konnten Spieler mühsame Freischaltmethoden überspringen. Im Zombies-Modus von MWZ gelten ähnliche Regeln.

Während des Spielens von MWZ werden Sie feststellen, dass es Waffen und Gadgets gibt, die Sie entweder im Spiel kaufen können oder irgendwo versteckt finden. Wenn Sie etwas erwerben, können Sie es Ihrem Rucksack hinzufügen und für spätere Läufe aufbewahren. Wenn Sie es extrahieren, wird es auch in anderen Spielmodi freigeschaltet, so wie die Spieler es in der DMZ von Warzone gesehen haben. Der MWZ-Modus ist der beste Weg, um Dinge freizuschalten und die lästigen Herausforderungen des Arsenals zu überspringen.

Einfach Waffe fallen lassen…

Wenn du MWZ mit jemandem zusammen spielst oder jemanden kennst, der schon etwas mehr Zeit damit verbracht hat als du, hast du einen noch einfacheren Weg, um die Waffen freizuschalten, die du haben möchtest. Alles, was du tun musst, ist, mit jemandem zu spielen, der eine Waffe hat, die du haben möchtest, und ihn dazu zu bringen, diese Waffe fallen zu lassen. Sobald du sie aufnimmst und gehst, kannst du sie wie gewohnt behalten, ohne sie suchen zu müssen.

Dieser gesamte Vorgang kann äußerst hilfreich sein, wenn man “Go-to”-Waffen erhalten möchte, auf die man sich freut, wenn man sie zu seiner Ausrüstung hinzufügt. Er kann aber auch nützlich sein, um Gegenstände zu erhalten, die man für nahezu unverzichtbar hält. Als Beispiel nehmen wir das Semtex, eine Wurfwaffe, die nicht von Anfang an verfügbar ist. Semtex ist seit langem eine Lösung gegen Riot Shields, und da letztere in Modern Warfare 3 bereits erheblichen Schaden anrichten, ist das Freischalten eines Semtex über den MWZ-Modus ein schnelles Mittel, um gegen Riot Shields vorzugehen.