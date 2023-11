Cod: Modern Warfare 3 – Kostenloser Skin im Zombie-Modus

Call of Duty Fakten

In Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies können die Spieler einen schicken Skin erhalten, den Fans im Spielshop erwarten. Wer in Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies zum Knochensammler werden möchte, muss aber darauf vorbereitet sein, zahlreiche Missionen zu erfüllen, was viele Stunden in Anspruch nehmen kann.

In modernen Call of Duty-Spielen gibt es viele Skins, die Spieler kostenlos bekommen können. Normalerweise verdienen sie sich Operator, indem sie die Call of Duty-Kampagnen spielen oder Herausforderungen erfüllen. Dabei kommen weitere Herausforderungen hinzu, um Kosmetik für diese Operator bereitzustellen. Es gibt Ausnahmen bei den Operator-Skins von Call of Duty: Vanguard, die hervorragend sind. Aber im Allgemeinen sind diese Outfits lediglich einfache Veränderungen der Farben der Charaktere im Spiel. Skins wie der Knochensammler von Modern Warfare 3 sind fast immer nur in kostenpflichtigen Paketen enthalten, was ihn zu einer willkommenen Überraschung im Spiel macht.

Knochensammler-Skin kostenlos in Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies freischalten

Der Skin “Knochensammler” ist für den Operator “Ripper” in Call of Duty: Modern Warfare 3 nutzbar und wurde von einem Reddit-Benutzer namens Guar2 erstmals entdeckt. Das Outfit verändert “Ripper” vollständig und lässt ihn wie den Sensenmann aussehen. Er trägt Totenköpfe als Schulterpolster, hat eine Sammlung an Totenköpfen an seinem Gürtel und eine zerfetzte Kapuze. Die auffälligen Eigenschaften des Skins sind die zombifizierten Arme, ähnlich wie beim Zombie Ghost Skin, und der Kopf von Ripper, der durch einen Schädel mit leuchtend roten Augen ersetzt wurde.

Wie der Titel des Reddit-Posts bereits ankündigt, müssen Spieler für diesen Skin jede Mission im Zombie-Modus abschließen. Diese Missionen sind ähnlich wie im DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone. Die Spieler müssen in Urzikstan Dinge wie das Plündern von Truhen oder die Zerstörung von Söldnerkonvois erledigen. Da einige dieser Aufgaben ein gewisses Maß an Glück erfordern und der Schwierigkeitsgrad mit dem Fortschreiten des Spielers in jedem Akt ansteigt, wird die geschätzte Zeit für den Abschluss aller drei Akte auf 35 Stunden geschätzt.