Modern Warfare 2: Bekommt Ghost sein Original-Spiel?

Ghost, ein cooler Charakter aus Call of Duty: Modern Warfare 2. Auch wenn er im ursprünglichen MW2 nur eine kleine Rolle spielte, hatte er schon damals etwas mystisches an sich, mit seiner Totenkopf-Sturmhaube. Beim Neustart von Modern Warfare 2 hat Ghost eine wichtigere Rolle übernommen und eigentlich wollten Spieler schon immer mehr über den Charakter erfahren.

Der Chef-Autor des Spiels, Brian Bloom, sagte in einem Interview mit IGN, dass ein Spin-Off das auf Simon “Ghost” Riley basiert, ziemlich “cool” wäre. Gemeinsam mit Narrative Director Jeffrey Negus legten sie wohl eine interessante Idee vor. Die Ursprungsgeschichte von Ghost.

Im Interview erklärten die beiden Entwickler, dass sie eine Idee für ein einmaliges Call of Duty hätten, das sich auf die beliebte Figur aus der Shooter-Serie konzentrieren würde.

“Ja, ich werde es sagen. Ghosts Entstehungsgeschichte”, so Autor Bloom. Wenn es nach ihm und Negus gehen würde, würden sie ein eigenes Spiel mit Simon Riley machen.

“Es gibt andere, die das auch gerne machen würden”, fährt Bloom fort. “Und wir denken, das wäre wirklich interessant. Und noch einmal, das ist irgendwie der Ausgangspunkt dieses Interviews, dass es etwas an diesem Charakter gibt, das ikonisch ist, aber die Maske und einige dieser oberflächlicheren Elemente, wie wir versucht haben, sie hier in unserer aktuellen Veröffentlichung aufzubauen, wo einige davon waren kommen die Dinger her? Und das zu erforschen und sich das anzusehen, wäre etwas, von dem ich denke, dass das Publikum es lieben würde, und wir würden uns gerne darauf einlassen.”