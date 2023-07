Call of Duty 2024: Mögliche Fortsetzung zu “Black Ops Cold War”

Call of Duty Fakten

Die Call of Duty-Spiele folgen einen bestimmten Muster, da drei Haupt-Entwicklerteams daran beteiligt sind. 2023 soll uns Modern Warfare 3 (2023) bevorstehen, aber was folgt 2024? Obwohl es keine offiziellen Informationen gibt, gibt es bekannte Leaker, deren Gerüchte in der Vergangenheit ziemlich genau waren. Was passiert in Call of Duty 2024?

Bereits seit 2010 entwickelt Treyarch ihre Black Ops-Reihe, zuletzt 2020 mit Call of Duty: Black Ops Cold War. Darin ging es um geheime Operationen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in den 1980er Jahren. Gegenüber anderen Black Ops-Titeln war es eine solide Geschichte für die Kampagne, die durchaus interessant aufbereitet war.

Laut Leaks auf Twitter von “CODMW2Informer” wird das nächste Call of Duty von Treyarch eine direkte Fortsetzung von Black Ops Cold War und soll während des Golfkrieges spielen. Die Behauptung stellt dieser Leaker nicht alleine auf. “CoD_Perseus” unterstützt dieses Gerücht. Zudem soll der Multiplayer-Teil stark auf 6 gegen 6-Maps aufgebaut werden.

Call of Duty 2024 NEWS:

• Sequel to Cold War, set in the gulf war.

• Multiplayer is planned just to be 6v6.

• The TTK is similar to BO4.

• Sliding is in the game… 🐬

• Tac Sprint only lasts a few seconds.

STAY TUNED for updates by FOLLOWING @CODMW2Informer

— Modern Warfare II Informer (@CODMW2Informer) April 2, 2023