E-Sport weiter auf dem Vormarsch

Zu seinen Anfängen pflegte der E-Sport mehr oder minder ein Nischendasein. Veranstaltungen fanden im teils sehr kleinen Rahmen in nicht minder kleinen Hallen statt. Liveübertragungen der Events über das Internet waren seinerzeit, mangels ausreichend schneller Infrastruktur und geeigneten Plattformen, ebenfalls kaum bis gar nicht möglich. Einzige Ausnahme hiervon bildet vielleicht Südkorea, wo der E-Sport eine lange Tradition besitzt. In Europa konnten unterdessen zu der Zeit sogar virtuelle Casinos mit ihren Online Automaten Spielen und Pokerturnieren mehr Interesse wecken.

In den vergangenen knapp 10 Jahren hat sich das Blatt jedoch komplett gewendet. Nicht zuletzt dank Internet und Videoplattformen wie Twitch.tv und YouTube können die Veranstalter ihre Events inzwischen auch über das Netz live übertragen. Mittlerweile steht der E-Sport, was die Qualität der Live-Produktionen angeht, anderen Sportarten in nichts nach. Ebenso füllen die Events inzwischen riesige Hallen. So fanden etwa wichtige Turniere von League of Legends bereits 2014 im altehrwürdigen Wembley-Stadion statt, welches immerhin fast 90.000 Zuschauer fasst.

Große Vereine auch im E-Sport aktiv

Ein weiterer Indikator dafür, dass E-Sport inzwischen einen deutlich anderen Stellenwert hat als noch vor einigen Jahren, sind die großen Sportclubs. So sind zahlreiche, weltweit bekannte Vereine mittlerweile auch im E-Sport aktiv. Dazu zählen auch große deutsche Vereine wie der FC Bayern, Schalke 04, Bayer Leverkusen oder auch der VfL Wolfsburg. Hinzu kommen zahlreiche international bekannte Clubs wie der FC Valencia oder Manchester City.

Zumeist unterhalten die Vereine mehrere Teams für verschiedene Spiele. Besonders populär sind dabei natürlich das Fußballspiel FIFA und einige Strategiespiele, allen voran League of Legends, Dota 2 und Starcraft. Auch in anderen Bereichen wie etwa bei den Sammelkarten- und Shooter Spielen wie Counter Strike, Fortnite und Overwatch sind die Vereine durchaus aktiv. Dass der E-Sport dabei nicht nur eine Pflichtkür ist, welche die Clubs mal eben absolvieren, zeigt sich auch beim Investitionsaufwand. So hat etwa Schalke 04 allein acht Millionen Euro bezahlt, um den Fortbestand seines League of Legends-Teams zu sichern. Hinzu kommen natürlich noch etliche weitere Kosten für Gagen und für den allgemeinen Unterhalt der Teams.

Bekannteste Titel im E-Sport

Zwar mögen Shooter wie Counter Strike, Sportspiele wie FIFA und Strategiespiele wie League of Legends, Dota 2 und Starcraft den E-Sport mehr oder weniger dominieren. Es gibt aber auch noch einige weitere bekannte Titel, welche bei ihren Turnieren und Events große Zuschauerzahlen erreichen können. Dennoch dürfen die großen Titel zunächst nicht unerwähnt bleiben.

League of Legends

Genre: Strategiespiel / MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

Entwickler: Riot Games

Veröffentlicht: 27. Oktober 2009

League of Legends zählt zu den sogenannten MOBA-Spielen. Hier treffen Teams aus jeweils fünf Spielern in einer Art Arena aufeinander und kämpfen um den Sieg. Jedes Spiel dauert im Schnitt zwischen 25 und 45 Minuten. League of Legends dürfte zu den erfolgreichsten und vor allem auch profitabelsten Spielen überhaupt zählen. Laut Entwickler Riot Games sind jeden Tag zu Spitzenzeiten mehr als acht Millionen Spieler gleichzeitig im Spiel eingeloggt.

Dota 2

Genre: Strategiespiel / MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

Entwickler: Valve Corporation

Veröffentlicht: 9. Juli 2013

Ebenfalls zum MOBA-Genre gehört Dota 2 von Valve. Vom Spielprinzip her sind sich League of Legends und Dota 2 sehr ähnlich. Einzig im Detail und im generellen Spielverlauf gibt es einige Unterschiede. Zwar ist Dota 2 unterm Strich nicht ganz so erfolgreich wie League of Legends. Die Spielerzahlen können sich aber dennoch sehen lassen. So zählt Dota 2, neben Counter Strike, auf der hauseigenen Steam-Plattform von Valve zu den am meisten gespielten Spielen überhaupt. Zudem zählt Dota 2 zu den Titeln mit den höchsten Preispools im E-Sport-Bereich. So erreicht das Preisgeld des größten Dota 2 Turniers “The International” 2019 die Marke von 29 Millionen US-Dollar.

Counter Strike (verschiedene Titel)

Genre: Ego Shooter

Entwickler: Valve Corporation

Veröffentlicht: 8. November 2000

Counter Strike dürfte auch Nichtspielern ein Begriff sein. Die Spieleserie sorgte häufig für Kontroversen, vor allem in den diversen Killerspiel-Diskussionen. Trotz seines Alters ist das Shooter-Spiel immer noch einer der meistgespielten Titel überhaupt und auch die E-Sport-Turniere verfolgen nach wie vor sehr viele Zuschauer.

Fortnite

Genre: Battle Royale

Entwickler: Epic Games

Veröffentlicht: 25. Juli 2017

Als einer der neuesten Titel hat sich Fortnite sehr schnell einen der vorderen Plätze im E-Sport-Segment gesichert. Dies liegt natürlich in erster Linie auch an der Beliebtheit des Spiels selbst. So zählt Fortnite mit 250 Millionen registrierten Spielern zu den aktuell populärsten Videospielen. Entwickler Epic Games nutzt den Erfolg und die damit einhergehenden finanziellen Möglichkeiten auch dazu, das Spiel im E-Sport voranzubringen. So hat Epic Games allein für die Fortnite-Weltmeisterschaft ein Preisgeld von 30 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt.

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Genre: Sammelkartenspiel

Entwickler: Blizzard Entertainment

Veröffentlicht: 11. März 2014

Blizzard Entertainment dürfte vor allem für seine Warcraft-Spiele und allen voran für das nach wie vor sehr populäre MMORPG World of Warcraft und der Strategieserie Starcraft bekannt sein. Neben World of Warcraft und Starcraft hat Blizzard Entertainment allerdings auch noch einige weitere erfolgreiche Titel wie etwa Overwatch und das Sammelkartenspiel Hearthstone anzubieten. So zählt Hearthstone seit seiner Veröffentlichung Anfang 2014 zu den erfolgreichsten Online Sammelkartenspielen. Offizielle Turniere finden vor allem während der hauseigenen Messe BlizzCon statt. Im direkten Vergleich zu den anderen genannten Titel geht es bei den Events jedoch um eher überschaubare Preisgelder.