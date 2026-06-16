René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Schon seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Sony neben der PlayStation 6 auch an einem neuen Handheld arbeitet. Nachdem die PlayStation Portal eher als Streaming-Gerät gedacht war, könnte der Nachfolger deutlich mehr bieten. Ein bekannter Insider sorgt nun mit neuen Aussagen für Aufsehen.

Laut dem Hardware-Insider KeplerL2 soll Sonys geplantes Handheld überraschend leistungsstark ausfallen. Demnach könnte das Gerät bei der klassischen Grafikleistung sogar vor der Xbox Series S liegen. Besonders beim Raytracing soll Sony laut den aktuellen Informationen ebenfalls einen Vorteil anstreben.

Offiziell bestätigt wurde das bisher allerdings nicht. Trotzdem gilt KeplerL2 in der Hardware-Szene als vergleichsweise zuverlässige Quelle. In der Vergangenheit lag der Insider bei mehreren Informationen rund um AMD-Hardware bereits richtig. Entsprechend werden seine Aussagen von vielen Beobachtern durchaus ernst genommen.

Warum das für Spieler spannend wäre

Ein leistungsstarkes Handheld könnte Sony völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Der Markt für mobile Gaming-Geräte ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Neben dem Steam Deck drängen inzwischen auch Asus, Lenovo und MSI mit eigenen Lösungen auf den Markt.

Ein echtes PlayStation-Handheld, das moderne Spiele lokal ausführen kann, wäre für viele Spieler vermutlich deutlich interessanter als reine Streaming-Lösungen. Vor allem Fans, die ihre PlayStation-Bibliothek auch unterwegs nutzen möchten, dürften diese Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Natürlich bleibt die Frage, welche Kompromisse Sony bei Akkulaufzeit, Größe oder Kühlung eingehen müsste. Schließlich ist es alles andere als einfach, die Leistung einer stationären Konsole in ein tragbares Gerät zu packen. Genau deshalb dürfte es spannend werden, welchen Weg Sony am Ende einschlagen wird.

Sony könnte den Handheld-Markt aufmischen

Dass Sony überhaupt an einem neuen Handheld arbeiten könnte, kommt nicht völlig überraschend. Der Erfolg des Steam Deck und die wachsende Zahl neuer Geräte von Asus, Lenovo oder MSI haben gezeigt, dass der Markt für mobile Gaming-PCs in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat.

Auch Nintendo setzt seit Jahren erfolgreich auf das Hybrid-Konzept der Switch. Ein leistungsstarkes PlayStation-Handheld würde Sony daher die Möglichkeit geben, seine Marke auch unterwegs stärker zu positionieren. Gerade wenn das Gerät einen Teil der PS5 oder sogar der zukünftigen PS6 Spiele unterstützen sollte, könnte das für viele Gamer ein spannendes Gesamtpaket werden.

Noch gibt es viele offene Fragen

Interessant ist auch der Vergleich mit der Xbox Series S. Obwohl Microsofts Konsole inzwischen einige Jahre auf dem Markt ist, bietet sie immer noch eine beachtliche Leistung. Sollte Sonys Handheld tatsächlich darüber liegen, wäre das für ein mobiles Gerät durchaus bemerkenswert.

Trotzdem sollte man die aktuellen Berichte mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Die finale Hardware dürfte sich noch in der Entwicklung befinden und bis zur offiziellen Vorstellung kann sich vieles ändern. Zudem ist bislang nicht bekannt, wann Sony das Gerät überhaupt ankündigen möchte.

Fest steht aber, dass Sony offenbar mehr als nur eine klassische PlayStation 6 plant. Falls sich die aktuellen Informationen bestätigen sollten, könnte das PS6-Handheld zu den spannendsten Hardwareprojekten der kommenden Jahre gehören. Für Spieler wäre das am Ende keine schlechte Nachricht. Mehr Konkurrenz sorgt oft auch für spannendere Hardware und mehr Auswahl!

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