Halo: Combat Evolved Remake soll sich wie ein moderner Shooter spielen lassen

Kannst du dir Halo: Combat Evolved mit Sprint und modernen Gameplay-Features vorstellen? Genau das scheint Microsoft laut einem neuen Leak zu planen. Der ikonische Xbox-Shooter, der einst das Genre prägte, steht offenbar vor einem vollständigen Remake, nicht nur einem grafischen Update.

Ein vollständiger Neubeginn wie bei Resident Evil

Der bekannte Leaker Infinite_leaks verriet auf X.com (ehemals Twitter), dass das Halo: Combat Evolved Remake komplett neu aufgebaut wird – ähnlich wie Capcoms erfolgreiche Resident Evil-Remakes. Demnach wird das Spiel moderne Bewegungsoptionen wie Sprint enthalten und sich spielerisch stärker an aktuellen Halo-Multiplayer-Erfahrungen orientieren.

Das lässt vermuten, dass Halo Studios und Microsoft nicht nur Nostalgie bedienen, sondern Halo aktiv in die Zukunft führen wollen. Der Leak spricht davon, dass das Remake möglicherweise dieselbe Gameplay-Basis wie der kommende Halo 7-Multiplayer nutzt – was auf die Unreal Engine oder ein stark erweitertes Framework hindeuten könnte.

Moderne Technik und möglicher KI-Einsatz

Spannend ist auch die Frage, ob Microsoft bei der Entwicklung auf KI-gestützte Tools setzt. Laut dem Leaker ist unklar, ob KI tatsächlich zum Einsatz kommt, er vermutet es aber, da Microsoft intern neue Richtlinien für KI-Nutzung in der Spieleentwicklung eingeführt haben soll.

„Ich gehe davon aus, dass KI verwendet wird, basierend auf Microsofts aktuellen Anforderungen“, schreibt der Insider. Dabei betont er jedoch, dass es einen Unterschied zwischen professionell eingesetzter KI-Unterstützung und zufällig generierten Assets gebe. Ein klarer Hinweis, dass Qualität weiterhin im Fokus steht.

Was bedeutet das für Fans?

Für viele Fans der klassischen Trilogie dürfte der Gedanke an ein Halo: Combat Evolved mit Sprint und modernem Tempo zunächst gewöhnungsbedürftig sein. Doch wenn man Capcoms Erfolg mit Resident Evil betrachtet, könnte genau dieser Ansatz frischen Wind bringen. Ein vollständiges Remake würde Microsoft die Chance bieten, Halo technisch und erzählerisch neu aufzustellen. Vielleicht sogar als Teil eines größeren Plans, um die Serie wieder stärker in den Mittelpunkt der Xbox-Marke zu rücken.

Auch wenn Microsoft das Remake bisher nicht offiziell bestätigt hat, klingen die Leaks nach mehr als nur Gerüchten. Sollte das Remake des ersten Master Chief-Abenteuers tatsächlich mit moderner Mechanik, Sprint und KI-Unterstützung zurückkehren, wäre das nicht weniger als ein symbolischer Neustart für die gesamte Marke. Fans können also hoffen: Der Master Chief könnte bald in einer völlig neuen (aber vertrauten) Welt zurückkehren.

