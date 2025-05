Microsoft enthüllt Gears of War: Reloaded – Neues Remaster für Xbox Series, PS5 und Steam

Überraschung: Schon im Sommer soll ein neues Remaster von Gears of War an den Start gehen. Mit Gears of War: Reloaded wird der Xbox-360-Klassiker erstmals zum Multiplattform-Spiel. Rund 40 Dollar soll die Neuauflage kosten, aber wer bereits die digitale Gears of War: Ultimate Edition besitzt, bekommt ein kostenloses Upgrade auf die neue Version. Eine genaue Bepreisung für Europa steht noch aus. Der Titel soll ab dem 26. August für Xbox Series, PS5, Steam und über Game Pass spielbar sein.

Was bietet das neue Remaster von Gears of War? Schon 2015 bekam der brachiale Shooter von Epic Games ein Remaster auf Xbox One spendiert, das den Klassiker grafisch aufpoliert und kleine Verbesserungen im Gameplay eingeführt hat. Reloaded legt grafisch erneut nach und läuft unter anderem mit einer 4K-Auflösung.

Diese technischen Verbesserungen bietet Gears of War: Reloaded laut Microsoft (via Xbox):

4K-Auflösung und überarbeitete Texturen

60 FPS in der Kampagne

120 FPS im Multiplayer

High Dynamic Range (HDR)

Dolby Vision und 7.1.4 Dolby Atmos

Variable Refresh Rate (VRR)

Verbesserte Schatten und Reflexionen

Verbessertes Anti-Aliasing

Keine Ladebildschirme in der Kampagne

Gears of War: Reloaded soll den gesamten Inhalt vorheriger Versionen beinhalten, darunter die Bonus-Kampagnen, “alle Multiplayer-Karten und -Modi” sowie sämtliche “klassischen Charaktere und Kosmetika”, heißt es in der Pressemitteilung von Xbox. Die Gerüchte rund um eine aufpolierte Gears of War-Trilogie haben sich damit nicht bewahrheitet.

Plattformübergreifender Multiplayer

Darüber hinaus dürfte Gears of War: Reloaded die Multiplayer-Community spürbar ausweiten. Denn erstmals erscheint der Titel auch für PlayStation und Steam, nachdem etwa die Ultimate Edition nur auf Xbox und im Windows Store erhältlich war. Der Koop-Modus zu zweit sowie der Versus-Multiplayer mit bis zu acht Spielern sind laut der Ankündigung plattformübergreifend und ohne Microsoft-Konto spielbar. Mit einer Anmeldung bei Microsoft soll es aber zusätzlich möglich sein, seine Spielstände zwischen unterschiedlichen Konsolen und PC zu transportieren und zu laden.